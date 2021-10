Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Wedde

WEDDE – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Wedde. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Struunroute Wedde – Wessinghuizen 8 10 of 12 km wo 20-10-2021.

Westerwolde Wandelen fit wandelaars wandelden vandaag vanuit Wedde.



Wedde altijd een mooi startpunt om te genieten van de mooie natuur, omgeving in Westerwolde. Ook mag gezegd worden en viel wel weer op de wandelpaden en bossen in deze omgeving worden hier zeer goed onderhouden door (vrijwilligers Staatbosbeheer en Westerwolde pad).

Startpunt: Dorpshuis De Voortgang- vervolgens naar de Noordkant richting natuurgebied Hoorndermeeden naar wedderbergen – via meer van Geneve terug naar Wedde en daarna nog een rondje Wessinghuizen terug naar beginpunt.



Bijzonderheden tijdens deze wandeling:



Wedde:

Dorp in de provincie Groningen met 13.000 inwoners (2019). Aan beide oevers van de Aa liggen diverse natuurgebieden. Dorp is ook te herkennen aan de vele essen. Vanuit de borg in Wedde is de heerlijkheid Westerwolde eeuwenlang bestuurd. Wie de borg in handen had kon zich feitelijk heer van Westerwolde noemen. Verder heeft Wedde een Hervormde kerk gedateerd uit 1300. In vele plaatsen/dorpen en gehuchten in de pro Gron. hebben de bewoners een bijnaam (bienoam), zo ook de weddenaren – katten. Schrijver Doede Bruinsma schreef hierover een ’n scheldverske: Wedde katten – lopen op latten, Vangen moezen ien andermans hoezen.



Aan de noordkant komt je langs de Zwienekoge: dit is de plek waar boeren vroeger hun varkens lieten lopen. Het was een plek, die zich niet leende voor het verbouwen van gewassen. Nat en drassig.

Het gemeentehuis: bij winterse perioden is hier het keerpunt van de Westerwolde ijstoertocht.

Esweg 1 (in verlengde van Hoenderkamp):

Hier liggen 2 stolpersteinen ter nagedachtenis aan de enige joden in Wedde!

Aan de zuidkant ligt het driehoekige bos aan de Westerwoldse Aa met fundamenten voor een schoolgebouw door het bos, als een architectuur van vloer, wanden en dak op te vatten en als zodanig in te richten.



Openluchtschool:

Ontworpen door Observatorium uit Rotterdam en ontwerper Hein van Duppen uit Tilburg. In 2019 is men begonnen te bouwen en te snoeien aan het driehoekige bos. Het bos heeft 3 kunstobjecten Banken/Bedden en een trap. Deze 3 objecten beelden uit: Banken: gemeenschap &collectiviteit/delen van kennis en verhalen. Bedden: alleen zijn/kijken naar de lucht en de Trap: uitzichtplek/verschillende lagen begroeiing ervaren.



Langs Driestromenland – Vierstromenland ?

De wandeling ‘Driestromenland’ kan men met net zoveel recht ‘Vierstromenland’ noemen. Bij Heubrugge komen het Veelerdiep en de Ruiten Aa samen. Even voorbij de Engelkensbrug komen Mussel Aa en Ruiten Aa samen. Het Veelerdiep splitst zich ten zuiden van Vlagwedde (bij Ellersinghuizen) af van de Ruiten Aa en stroomt door de bebouwde kom van Vlagtwedde.

Vierstromenland noemen: Westerwolde Aa – Ruiten Aa – Veelerdiep – Mussel Aa.

Naar Wessinghuizen (Gronings: Weskenhoezen):

Tientallen jaren lag het gehucht Wessinghuizen in Westerwolde te dromen in eigen beslotenheid. Slechts enkele zandwegen, in regentijd onbegaanbaar, vormden de verbinding met de buitenwereld. Daar is nu verandering in gekomen. Wessinghuizen wordt ook luchtkuurood genoemd. Plaatsnaamboden zijn 2015 voorzien van de tekst “luchtkuurood”. Wie deze borden ooit geplaatst heeft is niet bekend maar verluidt vermoeden van de “Burgemeester van Wessinghuizen”. Iedereen is wel van overtuigd dat de lucht in Westerwolde zuiver is en dat het hier goed toeven is. Maar of dit met deze benaming wordt bedoeld is niet duidelijk.



Langs De kroonkraaien van Weskehoezen: Kunstwerk gemaakt door de Belgische beeldhouwer Hugo Duchateu. Deze kraaien zijn grootste soort uit de familie kraaien. De raven. Ze zijn in discussie met elkaar over de ‘klimaatverandering en wat dat betekent voor de biodiversiteit.

Langs het landschap kunstwerk van Derk den Boer (landschapskunstenaar ook docent aan de kunstacademie Minerva).

Kunstwerk wat hier staat is nog niet af. Bijvoorbeeld in de poel komt nog e.e.a. te staan. Deze kunstenaar plaatst zijn objecten aan de hand van de krachtlijnen in de grond.

Statement:

Zij (2 dames uit Wedde): Hun opvatting is dat het klimaat de wereld om ons heen veranderd. Dat raakt een aantal partijen met verschillende beelden en pecepties. (waarnemingen) Laat die mensen bij elkaar komen in de natuur om de veranderingen te zien, ervaren en elkaar uit te leggen wat het voor hen betekent.

De beide dames die deze route hebben uitgezet kregen eervolle waardering van de wandelaars.

De route die gewandeld is loopt over diverse wandelpaden van Westerwolde wandelpaden

de nummers. 3,4 en 6.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Greetje Dümmer

Klik HIER voor de foto’s