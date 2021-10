Dode en gewonden bij woningbrand Emmen

EMMEN – Bij een brand in een woning aan de Valtherzandweg in Emmen zijn vanmiddag twee personen gewond geraakt. Eén persoon kwam om het leven.

Vanmiddag is brand ontstaan in een woning aan de Valtherzandweg in Emmen. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. Twee personen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 14:45 uur. De brandweer heeft de brand geblust. De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van deze brand. Ook moet de identiteit van de betrokkenen nog definitief worden vastgesteld.