Man op heterdaad aangehouden op verdenking van pinpasfraude

ASSEN, GRONINGEN – Vorige week donderdag is een 19-jarige man uit Groningen op heterdaad aangehouden op verdenking van pinpasfraude. Door zich voor te doen als bankhelpdeskmedewerker probeerde hij de pinpas en pincode van een 83-jarige man uit Assen afhandig te maken. Deze manier van fraude wordt ook wel bankhelpdeskfraude of spoofing genoemd.

Het slachtoffer kreeg telefoon van een zogenaamde bankmedewerker die aangaf dat iemand probeerde om een groot geldbedrag van zijn rekening te halen. De medewerker vroeg de man om zijn pinpas door te knippen, zodat die later door een andere medewerker kon worden opgehaald. De mantelzorger van het slachtoffer kwam daar achter en ze schakelde de politie in. Wij gingen meteen ter plaatse en troffen een 19-jarige verdachte aan. Hij kon op heterdaad worden aangehouden.

Deel nooit persoonlijke gegevens

Nog steeds worden mensen slachtoffer van deze vorm van fraude. Criminelen doen zich niet alleen voor als bankmedewerker, ze bellen ook uit naam van bijvoorbeeld overheidsinstanties of de politie. Geef nooit persoonlijke gegevens af, zoals een pincode. Er komt nooit een bankmedewerker bij je thuis om je bankgegevens of bankrekening te bespreken of een pinpas op te halen. Als iemand vraagt naar je gegevens, hang dan meteen op! Bel zélf naar je bank om te achterhalen of er iets mis is met je rekening. Is de oplichter wel in het bezit gekomen van bijvoorbeeld een pincode en komt er iemand bij je thuis? Schakel dan zo snel mogelijk de politie in.