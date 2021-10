Een kijkje achter de schermen van het gemeentearchief van Westerwolde

SELLINGEN – Vanmiddag konden belangstellenden een kijkje nemen in het archief van de voormalige gemeente Vlagtwedde nemen.

Niet alleen in de Groningen Archieven, maar ook in gemeentearchieven wordt veel interessante historische informatie bewaard. In het kader van de Maand van de Groninger Geschiedenis kon je vanmiddag een kijkje achter de schermen van het gemeentearchief van de voormalige gemeente Vlagtwedde nemen. De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om vragen stellen en oude foto’s en documenten te bekijken.

De Maand van de Groninger Geschiedenis heeft dit jaar als thema: Aan het werk.

Foto’s: Johannes Velthuis