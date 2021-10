Inspiratiemiddag Lekker Lezen voor leerkrachten

GRONINGEN – Plezier hebben in het lezen, dat is het doel van de inspiratiebijeenkomst ‘Lekker Lezen en meer’ voor het basisonderwijs die op 3 november plaatsvindt in Forum Groningen. Deelnemers worden in één middag bijgepraat over de nieuwste inzichten en gaan vervolgens zelf aan de slag in een van de workshops of krijgen een rondleiding door Story World.

De grote vraag die tijdens de inspiratiemiddag beantwoord wordt, is: ‘Hoe krijgen we kinderen met plezier aan het lezen?’ Kinderen vinden lezen namelijk steeds minder leuk en lezen daardoor minder. Hebben ze echter het goede boek te pakken, dan kunnen ze zich verliezen in het verhaal en biedt lezen rust en ontspanning in de drukke wereld van alledag. Een taalrijke omgeving helpt, evenals positieve rolmodellen, zoals leerkrachten die graag lezen en verhalen tot leven kunnen brengen.

In één dag up to date

Op de inspiratie bijeenkomst neemt Joanneke Prenger de deelnemers neemt mee in de recente ontwikkelingen rondom de vraag hoe we het leesniveau in Nederland omhoog krijgen en ervoor zorgen dat kinderen plezier in lezen (terug)krijgen. Karin Haar vertelt over de relatie tussen lezen en de zaakvakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Door boeken op de juiste manier te implementeren in de lessen, kan er door leerkracht en leerlingen langdurig profijt uit worden gehaald. Naast de lezingen zijn er workshops over een scala aan onderwerpen. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de workshops ‘Creatief schrijven met de klas’, de aanpak van Aidan Chambers, Data Detox, en die van Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel.

Samen de toekomst leren lezen

De inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door de vier noordelijke bibliotheekorganisaties: Biblionet Groningen, Biblionet Drenthe, Fers en Forum Groningen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog via https://biblionetgroningen.nl/inspiratiebijeenkomst-lekker-lezen-en-meer

