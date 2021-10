VEENDAM – Vrijdag 29 oktober kunnen kinderen genieten van een heerlijk voorleesverhaal. In Bibliotheek Veendam vindt dan het BoekStart Voorleeshalfuurtje plaats. Maandelijks kunnen kinderen met hun (groot)ouders genieten van een nieuw prentenboek.



Kom naar het voorlezen in de bibliotheek. Tinette leest elke maand voor uit een boek en samen doen we spelletjes en activiteiten. Duik mee in de wereld van de leukste prentenboekfiguren. Het gratis voorleeshalfuurtje in Bibliotheek Veendam begint vrijdag 29 oktober om 9.30 uur.



Samen boekjes lezen

Met je dreumes op schoot samen plaatjes kijken of een verhaaltje vertellen: voorlezen versterkt de band met je kind. Bovendien zijn kinderen die worden voorgelezen later beter in taal. Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Met onze voorleeshalfuurtjes moedigen we dat vroege beginnen met voorlezen en boekjes aan.

