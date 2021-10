Erwin de Vries doet Ons Noabershoes in Veelerveen aan

VEELERVEEN – De Groningse zanger en liedjesschrijver komt zaterdag 30 oktober a.s. met gitarist Christof Bauwens naar Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 in Veelerveen.

Hier spelen ze tal van nieuwe liedjes van o.a. het nieuwe album Antwoord. Naast het nieuwe werk zullen er ook bekendere nummers vertolkt worden. Het zal een voorstelling worden met een combinatie van vervoering, humor, beschouwing, maar bovenal mooie, leuke en goede liedjes.

Kaarten zijn te bestellen via: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.

Ingezonden