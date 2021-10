Fietsroutegids Aan het werk door stad en provincie

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Herenboeren, monniken, schippers, arbeiders en wetenschappers, allemaal werkten of werken ze in de provincie Groningen. Op de akkers, in het veen of in de stad. Het thema van de Maand van de Groninger Geschiedenis, oktober 2021, is Aan het werk. Een thema met ontelbare mogelijkheden, want wat gaat nu niet over het werk?

De Groninger Archieven verbeelden samen met een aantal partners het thema aan de hand van vijf ‘werkroutes’. Dit zijn fietsroutes door delen van de provincie waarbij werk het onderwerp is. Zo kunt u, op het moment dat het u uitkomt, Groningen ontdekken. Langs de routes wordt niet gewezen op oude kerkjes, standbeelden of dorpspleinen. We laten u er zonder commentaar voorbijrijden. Wel wijzen we op fabrieken, omgeploegde akkers, kanalen, vestingwerken enzovoorts. Soms zijn het alleen restanten, de stille getuigen van vroegere bedrijvigheid.

Fietsroutes

Aan de hand van gedetailleerde kaarten en routebeschrijvingen leiden wij u in vijf routes door de regio’s Eemsdelta, Hogeland, Stad, Veenkoloniën en Westerwolde. De routes van gemiddeld 40 kilometer lang voeren langs verschillende historisch plekken en vertellen het verhaal van de arbeidsgeschiedenis in deze omgeving.

In de fietsroutegids Aan het werk staat alle relevante informatie over bijzondere plekken. U kunt er stil staan, een verhaal lezen, afbeeldingen bekijken – en die vergelijken met nu – en ook kunt u ter plekke of thuis oude filmbeelden bekijken.

Reportages

In aanvulling op en als opwarmer voor de fietstochten maakten we vijf reportages over de verschillende fietsroutes. De eerste drie staan online. De andere twee, Eemsdelta en Stad, volgen binnenkort.

Bekijk de reportage: Fietsroute Hogeland

Bekijk de reportage: Fietsroute Veenkoloniën

Bekijk de reportage: Fietsroute Westerwolde

Praktisch

Fietsroutegids Aan het werk

Te koop bij Groninger Archieven, het MOW | Museum Westerwolde (Bellingwolde), MuzeeAquarium (Delfzijl), Noordelijk Scheepvaartmuseum (Groningen), Openluchtmuseum Het Hoogeland (Warffum), Veenkoloniaal Museum (Veendam), VVV Forum Groningen, VVV Delfzijl, VVV Sellingen, VVV Warffum, Groninger Landschap winkel Reitdiep.

Ingezonden