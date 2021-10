Veel belangstelling voor onthulling Monument 21 in Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN EEN BUI | NA MORGEN OOK ZACHTER

Er is vannacht wat meer bewolking gekomen maar de zon is er vanochtend af en toe bij, later in de ochtend is er kans op een bui. Vanmiddag zijn er ook nog enkele opklaringen maar er is vrij veel bewolking en verspreid kan een bui vallen. De maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is er weinig verandering met kans op een bui en minimum rond 8 graden. Morgen is het overwegend droog met vooral in de middag af en toe zon en een maximum rond 12 graden. Ook morgen staat er een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Na morgen is het redelijk zonnig door een matige wind uit zuidwest tot zuid. Het blijft droog en de temperatuur wint er een paar graden bij, waardoor we uitkomen op 14 of 15 graden. Dus de wisselvalligheid van vandaag is niet groot en veel regen valt er niet, maar het is vandaag wel fris met maxima van 10 of 11 graden.