GRN – Nieuw Groninger festival strijkt neer in Hoogezand

HOOGEZAND – Zaterdag 13 november is Hoogezand dé plek voor liefhebbers van Groningen en het Gronings. In deze eerste editie van GRN nemen we je mee op reis langs de Groninger taal, film, historie, literatuur en games.

Muziekliefhebbers kunnen in de avond genieten van de Groningse artiesten Jan Henk de Groot, Bert Hadders, Erwin de Vries en Nulviefteg.



GRN wordt georganiseerd door Kielzog Theater in samenwerking met Centrum Groninger Taal & Cultuur,

Bibliotheek Hoogezand, Historisch Archief Midden-Groningen, Stichting t Grunneger Bouk, en is mede mogelijk

gemaakt door de provincie Groningen.



Gratis middagprogramma voor jong en oud

Na de officiële opening treedt de legendarische Groninger folkgroep Törf op. In de foyer van Kielzog staan

optredens van onder meer zangeres Irene Wilkens met muzikant Coos Grevelink. Wiebe Klijnstra (RTV Noord)

presenteert de literaire talkshow met Groninger schrijvers, dichters en muzikanten en in het café kun je

meedoen met de Grunneger Pubquiz en de Dreuge Worst quiz. De allerjongsten (en hun ouders) zijn welkom in

de bibliotheek. Speciaal voor hen zijn er Groninger spelletjes, verhalen, workshops, een historische markt en

een Grunneger speurtocht door het hele gebouw. Zangeres Lianne Abeln presenteert haar jubileumboek en

treedt op met een aantal speciale muzikale gasten. Wilco van der Laan laat zijn fotoserie Groninger

landschappen zien en je kunt aanschuiven bij verschillende films en documentaires.



De taalwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn ook aanwezig Tijdens GRN. Naast hun

lezingen kun je SPRAAKLAB, het mobiele taallab van de universiteit, bezoeken en meedoen aan taalonderzoek.

Ben je op zoek naar dat ene bijzondere, Groninger boek? Kom dan naar de Toal- en Boukenmaarkt waar

streektaal-organisaties zichzelf presenteren. In het kader van 150 jaar K. ter Laan laat de Bijzondere Collecties

van de RUG een overzicht zien van niet eerder getoonde K. ter Laan objecten. De presentatie van het

middagprogramma van GRN is in handen van Janneke Vos.



Avondprogramma met Groningse artiesten

Van een gezellige Groningse middag gaan we door naar ons muzikale avondprogramma. Naast onze

huismuzikant Jan Henk de Groot, komen ook Bert Hadders en de Nozems, Erwin de Vries, Nulviefteg en meer!

Bert Hadders en de Nozems speelden van 2008 tot 2018 samen en komen speciaal voor GRN in de originele

bezetting weer bij elkaar. We sluiten af met de uitreiking van dé Haide Bliksem Award 2021.



Haide Bliksem Award 2021

Welk theatergezelschap, schrijver, kunstenaar, cultureel initiatief of liedjesschrijver gaat er dit jaar vandoor met

de Haide Bliksem Award? De jury beslist welke Groninger afgelopen jaar het meest betekent heeft op cultureel

gebied. De jury voor de uitreiking van de Haide Bliksem Award bestaat uit Louis van Kelckhoven (journalist

DvhN), René Walhout (RTV Noord) en Bente Louwrier (jongerendirecteur Kielzog).



Praktische info

Datum: zaterdag 13 november

Tijden: middagprogramma 14:00 – 18:00 uur | avondprogramma 20:00 – 00:00 uur

Locatie: Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand)



Meer info via: www.kielzog.nl

Ingezonden door Centrum Groninger Taal & Cultuur