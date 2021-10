Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 29 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZON | BUIEN OP KOMST

Het wordt net als gisteren een mooie zonnige dag met vanochtend vrijwel onbewolkt weer, en vanmiddag wat wolkenvelden. Daarbij is er een matige wind uit zuid tot zuidoost met vanmiddag windkracht 3 tot 4, en door de zonnige perioden stijgt de temperatuur geleidelijk naar een maximum van een graad of 16.

Maar de zaken gaan veranderen want een front uit Engeland komt dichterbij en dat brengt vanavond en vannacht veel bewolking, met kans op wat regen. De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden, er kan tot morgenochtend 2 tot 3 mm vallen.

En daar komt morgen nog wat bij want meestal is het dan bewolkt en af en toe komt er uit het zuiden een zone met wat regen over ons heen. In totaal kan er morgen zo’n 5 mm vallen en uiteindelijk wordt het vrij nat, maar het is vrij zacht met temperaturen tussen de 13 en 15 graden.

Zondag is de ochtend meest droog met een beetje zon. Dan komt er in de loop van de middag en avond een periode met regen. Na het weekend is het ook wisselvallig met buiigheid, en na maandag zakken de middagtemperaturen terug tot rond de 10 graden.