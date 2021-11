DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

In de nacht van 1 op 2 november zijn op meerdere plaatsen in Bunde sigarettenautomaten opengebroken. Het gaat om automaten aan de Steinhausstraße, de Neuschanzerstraße, de Weenerstraße en aan de Kirchring. Het ging de dieven niet om de sigaretten, maar om het geld dat zich in de automaten bevond. Hoeveel geld er is gestolen en wat de hoogte van de aangerichte schade is, is niet bekend gemaakt.

Papenburg

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een schuur aan de Friesenstraße in Papenburg ingebroken. De daders gingen er met twee e-bikes van het merk Basic vandoor. De schade wordt op 3.000 euro geschat.

Haren

Maandagnacht is in de kelder van een woning aan de Schleusenstraße in Haren ingebroken. De daders beschadigden een raam en gingen er met vier autobanden, compleet met velgen, vandoor. De schade bedraagt 800 euro.

Meppen

Zaterdagavond haalde een onbekende automobilist om half twaalf op de Schützenstraße in Meppen een 27 jarige vrouw op een fiets in. Hierbij werd zo weinig afstand gehouden dat de vrouw schrok en vervolgens ten val kwam. Zij raakte lichtgewond. De automobilist is doorgereden. De politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek. Zij worden verzocht zich bij het politiebureau van Meppen te melden.