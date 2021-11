DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Gistermiddag is om kwart voor vijf in de keuken van een gemeenschappelijke woonruimte aan de Großen Straße in Aschendorf een afwasmachine in brand gevlogen. Dit veroorzaakte een sterke rookontwikkeling. Alle bewoners konden ongedeerd het pand verlaten. De machine werd door de vrijwillige brandweer van Aschendorf geblust. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Walchum

Tussen zaterdag 30 oktober en vrijdag 5 november is bij een leegstaand pand aan de Hasselbrocker Straße in Walchum ingebroken. Nadat de daders tevergeefs probeerden met geweld de deur naar de woning open te breken, forceerden ze de deur naar de opslagruimte open. Ook de garage werd doorzocht. Er werden diverse soorten elektrisch gereedschap, kabels en een zitmaaier gestolen. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Meppen

Tussen donderdagavond acht uur en vrijdagochtend twintig over zeven is aan de Georg-Wesener-Straße in Meppen uit een geparkeerde VW Golf een koffer gestolen. Hoe de daders de auto open hebben gekregen is voor de politie nog een raadsel. De koffer werd in de buurt van de auto open gemaakt. Uit de koffer zijn een lasermeetapparaat en een meetlint gestolen. De totale schade bedraagt ongeveer 115 euro.

Vrijdag is tussen 11.00 en 18.45 uur ingebroken bij een woning aan de Georg-Wesener-Straße in Meppen. De daders braken met geweld een terrasdeur open en gingen er met voor 3.000 euro aan gouden sieraden vandoor.

Tussen donderdagavond en vrijdagmiddag is bij een aanbouw zijnde woning aan de Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Meppen ingebroken. De daders kwamen via een raam die op de kiepstand stond binnen. Ze gingen er vervolgens met een haakse slijper en een lader met accu’s vandoor. De schade wordt op 400 euro geschat.

Surwold

Tussen woensdagavond en donderdagmiddag is een poging tot inbraak gedaan bij een woon/winkelpand aan de Kirchstraße in Surwold. De daders probeerden met geweld de achterdeur van het pand open te krijgen. Toen dit niet lukte zijn ze er vandoor gegaan.