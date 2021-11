Recordaantal vrijwilligers voor landschap tijdens Natuurwerkdag in provincie Groningen

WESTERWOLDE – Ruim 900 deelnemers in de provincie staken tijdens de Natuurwerkdag de handen uit de mouwen

tijdens de 20e editie van de Natuurwerkdag.

Dit jaar was er extra veel aandacht voor de jeugd. Op vrijdag 5 november deden daarom ook al veel basisschoolleerlingen mee aan de Natuurwerkdag. In Groningen kon je op 36 verschillende locaties aan de slag tijdens de Natuurwerkdag. “Lekker actief buiten bezig, in plaats van achter de beeldschermen”



Gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer gaf samen met wethouder Pier Prins van de gemeente Eemsdelta vanochtend het startschot in Middelstum. Staghouwer: “Wat mooi om te zien dat er ook veel kinderen actief bezig zijn. Lekker buiten spelen, even niet achter het beeldscherm.”



Beheer van het landschap kan niet zonder vrijwilligers

In Middelstum werd ook het Actieplan groene vrijwilligers aan gedeputeerde Henk Staghouwer overhandigd door Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. “Beheer van het landschap kan niet zonder vrijwilligers. Met dit actieplan gaan we er samen met de groene vrijwilligersorganisaties in Groningen voor zorgen dat we de toenemende belangstelling en de organisatievraag van groen vrijwilligerswerk goed organiseren”, aldus Peter Hellinga. “Echt fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers er op zo’n dag aan de slag zijn.”



De Natuurwerkdag is inmiddels in heel Nederland een begrip op de eerste zaterdag van november. Duizenden vrijwilligers geven samen met diverse groene organisaties een belangrijke impuls aan het landschap. Zagen, snoeien, knotten, zeisen, planten: werkzaamheden die erop gericht zijn het landschap te behouden of versterken. “Ik heb altijd wat met de natuur gehad. Je kunt de natuur steunen door een lidmaatschap, maar het is toch veel fijner om zelf actief aan de slag te gaan. Lekker buiten, met andere mensen!”, aldus een van de enthousiaste vrijwilligers.

Westerwolde

Vandaag organiseerde Staatsbosbeheer Westerwolde haar jaarlijkse, landelijke, natuurwerkdag bij de Mezachdobbe, een poel met daaromheen een kruidenrijk grasland gelegen tussen de Ruiten Aa en de Rijsdammerweg vlakbij Jipsinghuizen/Sellingen. Rondom de poel groeien bijzonder plantensoorten zoals kruipbrem, stekelbrem en blauwe knoop. Maar er groeien ook veel jonge berken (opslag). Om te voorkomen dat de dobbe dichtgroeit en de bijzondere plantensoorten verdwijnen, moesten de jonge berken worden verwijderd. Samen met de boswachter staken vrijwilligers hier de handen uit de mouwen.

De Natuurwerkdag is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is een initiatief

van LandschappenNL. In de provincie Groningen neemt Landschapsbeheer Groningen de organisatie

voor haar rekening.

Foto’s: Landschapsbeheer Groningen en Johannes Velthuis