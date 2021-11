Persoon komt bij geweldsincident om het leven

MUNTENDAM – Rond half tien vanmorgen is in een woning aan de Middenweg in Muntendam een persoon om het leven gebracht.

Omstreeks 9:30 uur vanochtend heeft in een woning aan de Middenweg in Muntendam een geweldsincident plaatsgevonden. Hierbij is een persoon om het leven gekomen. De ambulance, het MMT en de politie kwamen ter plaatse voor de hulpverlening, maar dit mocht niet meer baten.

De politie doet uitgebreid onderzoek. Er is een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident. Hij zal worden gehoord. Vermoedelijk gaat het om een incident in de relationele sfeer.

Onder andere de Forensische Opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen. Meer informatie is er op dit moment niet bekend.