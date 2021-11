Boostervaccinatie voor 60+

NEDERLAND – Het aantal covid-19 infecties in Nederland loopt op. Om de beschermingsgraad tegen het virus te verhogen, beginnen de GGD’en vanaf 6 december met het prikken van boostervaccinaties: een extra vaccinatie voor 60-plussers. Ook bewoners van zorginstellingen en zorgmedewerkers krijgen binnenkort zo’n boostervaccinatie aangeboden. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad op om de meest kwetsbare mensen in de samenleving nog beter te beschermen.

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken. De booster helpt daardoor tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Mensen ouder dan 60 krijgen de boostervaccinatie als eerste aangeboden, omdat zij na de eerste vaccinatie(s) een minder hoge bescherming bereiken tegen corona.



Uitnodigingsbrieven eind november

Het RIVM verstuurt eind november de eerste uitnodigingsbrieven voor de boostervaccinaties, te beginnen bij de leeftijdsgroep 80+. Wie de brief heeft gekregen, kan de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen om een afspraak te maken op een gewenste locatie en datum (vanaf 6 december). Als de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar. De verwachting is dat de GGD’en in januari 2022 kunnen starten met de vaccinatie van mensen van 60 tot en met 79 jaar.

Zorgpersoneel

Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boostervaccinatie aangeboden. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. Door het sterk toenemende aantal besmettingen met het coronavirus, worden ook meer mensen opgenomen in het ziekenhuis. De druk op de zorg neemt daarmee nog verder toe. De boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona.

Het gaat om zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in:

– ziekenhuizen;

– verpleeghuizen;

– kleinschalige woonvormen;

– klinische medisch-specialistische revalidatie;

– huisartsenpraktijken;

– ambulancediensten;

– intramuraal ggz;

– geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ggz-crisisdienst

– wijkverpleging.

Binnenkort wordt duidelijk waar u hiervoor terecht kunt en van wie u de uitnodiging ontvangt.

Booster met een mRNA-vaccin

Iedereen die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie, krijgt een mRNA-vaccin van Moderna of BioNTech/Pfizer. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties en er is geen vrije keuze in. Kreeg iemand eerder Janssen of AstraZeneca? Ook dan wordt de booster een van deze twee mRNA-vaccins.

Geen gevolgen voor coronabewijs

Zowel het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland blijven geldig. De QR-code blijft dus gewoon werken.

Wilt u extra informatie over de boostervaccinaties? Lees meer op de website van het RIVM

Bron: GGD