Ecologisch Alternatief: Bestemmingsplan Oudeschans: Bezinning

OUDESCHANS – Hieronder leest u een persbericht die is ingezonden door Ecologisch Alternatief.



Op 10 november 2021 wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging, die moet leiden tot de bouw van twee aardappelloodsen ten zuiden van het vestingdorp Oudeschans. De overgrote meerderheid van de inwoners van Oudeschans is tegen; ze zijn boos over de gevolgde procedure en over het behoud van de cultuurhistorische waarde van het dorp.



Inspraak

Op 7 april 2021 is er in het gemeentehuis in Wedde een meer-partijen bijeenkomst over deze bestemmingsplanwijziging gehouden. De inwoners van Oudeschans hebben ervaren dat deze bijeenkomst door de burgemeester dusdanig strak geregisseerd was, dat er geen enkele interactie of dialoog mogelijk was; door die strakke regie was er geen sprake van overleg of de mogelijkheid voor een echt gesprek waarin standpunten uitgewisseld konden worden. Zo gaat dat kennelijk in de gemeente van de voldongen feiten. Nadat besloten is, na ruim twee jaar overleg met de initiatiefnemers, dat en waar er twee aardappelloodsen gebouwd mogen worden, mochten de inwoners van Oudeschans er ook nog wat van vinden. Niet dat dat zou moeten leiden tot een aanpassing of wijziging van de plannen, nee dit is de invulling, door de gemeente, van het begrip “participatie”: koffie, een koekje erbij en de illusie van inspraak.



De gemeente Westerwolde heeft hiermee een kans voorbij laten gaan om wat zij met woorden belijdt, in de praktijk toe te passen. In het hoofdstuk “Inwoners en bestuur” van de programmabegroting 2022 worden de vier leidende principes van dienstverlening die inwoners en ondernemers mogen verwachten uit de doeken gedaan (“gewoon doun”): (1) Onze taal is eerlijk, duidelijk en direct; (2) We gaan respectvol met elkaar om; (3) We durven voorbij de regels te kijken en (4) We gaan naar de mensen toe. Samengevat: de gemeente luistert naar zijn inwoners, voelt mee, kijkt verder dan de vraag, denkt in mogelijkheden en zoekt samen met de inwoners naar oplossingen.



Geen juridisch maar bestuurlijk probleem

De inwoners van Oudeschans maken er geen geheim van om de bouw van de twee aardappelloodsen ter beoordeling aan de Raad van State voor te leggen, mocht op 10 november 2021 (een meerderheid van) de gemeenteraad instemmen met de voorgestelde bestemmingsplanwijziging. Daarmee wordt de Raad van State opgezadeld een juridische beslissing te nemen over wat feitelijk een bestuurlijke kwestie is. Het is de Raad van State namelijk verboden om op de stoel van het bestuur te gaan zitten; hij zal genoodzaakt zijn de bestemmingsplanwijziging te toetsen aan juridische kaders. Eén van die kaders is het besluit uit 1991 toen Oudeschans werd aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Maar ook de op 7 oktober 2021 verschenen “Landschapsbiografie Westerwolde”, waarin Oudeschans in het zonnetje gezet wordt als parel van Westerwolde, biedt een bestuursrechtelijk kader. De tweede bestuursrapportage 2021 (onder het kopje “cultureel erfgoed”) stelt dat deze Landschapsbiografie “(…) een belangrijke mijlpaal [is] in de presentatie en inventarisatie van het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed van Westerwolde. De biografie kan nu dienen als onderlegger voor de verdere uitwerking van het gemeentelijk beleid op tal van onderdelen (denk aan allerlei aspecten m.b.t. ruimtelijke ordening, monumentenbeleid, archeologie, landschapsprofilering, recreatie en toerisme, educatie en versterking van het cultureel erfgoed)”. Met deze beleidsmatige stellingname wordt het voor de gemeenteraad een uitdaging de Raad van State te overtuigen dat het bouwplan voor twee aardappelloodsen bijdraagt aan de landschapsprofilering en de versterking van het cultureel erfgoed dat de vesting Oudeschans vertegenwoordigt.



Doorlooptijd

De Raad van State heeft het druk. De praktijk leert dat na het indienen van een beroep een zitting na zo’n vijftien maanden plaatsvindt. Dat betekent dat tegen de zomer van 2023 de uitspraak van de Raad van State bekend zal zijn. Al die tijd zijn partijen in het ongewisse. De bedrijfsvoering van de aardappeltelers wordt daarmee geschaad, want tot die tijd kunnen zij in principe niet bouwen. En mocht het beroep van de inwoners gegrond bevonden worden, dan mag er nog langer niet en wellicht nooit gebouwd worden.



Het zou van maatschappelijk inzicht en bestuurlijke lef getuigen als de aardappeltelers en het college van burgemeester en wethouders gezamenlijk de gemeenteraad zouden vragen het onderwerp van de agenda van de vergadering van 10 november 2021 te halen. De inwoners van Oudeschans hebben oog voor de belangen van de aardappeltelers. Bovendien is het gewenst dat de aardappeltelers verlost worden van de te verwachten last op hun schouders als dit bestemmingsplan het gaat halen bij de Raad van State: een tweespalt binnen de samenleving van Oudeschans waarvan de gevolgen decennialang hun impact hebben. Als vervolgens de inwoners van Oudeschans en aardappeltelers gezamenlijk in overleg treden – onder leiding van een gezamenlijk aangewezen externe gespreksleider(/mediator), deels te betalen door de gemeente omdat de gemeente mede debet is aan de ontstane situatie en er geen juridische kosten gemaakt hoeven worden voor de procedure bij de Raad van State – , moet het niet uitgesloten worden geacht dat de aardappeltelers sneller dan het verloop van een gerechtelijke procedure op enige locatie hun aardappelloodsen kunnen gaan bouwen. Oftewel: “Gewoon doun”.



Fractie Ecologisch Alternatief