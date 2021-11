Twee gewonden bij steekpartij Groningen

GRONINGEN – Zondagavond omstreeks 23:30 uur heeft op de Noorderkroonstraat in Groningen een steekincident plaatsgevonden. Er raakten twee personen gewond, waarvan één lichtgewond.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Er is nog niemand aangehouden.

De plaats van het incident is afgezet voor onderzoek. Twee verdachten zijn op een witte/lichtkleurige scooter weggereden, mogelijk in de richting van Vinkhuizen.

Bent u getuige geweest, hebt u camerabeelden waar een verdachte situatie of het incident op is te zien of hebt u meer informatie over het steekincident? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook, neem dan contact op met M. via 0800-7000.