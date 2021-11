Overzicht Sinterklaasintochten 2021

REGIO – Evenals voorgaande jaren publiceren we op onze website een lijst met de data en tijden van Sinterklaas intochten- en feesten. De landelijke intocht is 13 november 2021 en dat zal zijn in een niet bekend gemaakte stad. (Vorig jaar was het een virtuele aankomst en dit jaar is het ongeveer hetzelfde.) Gezien de oplopende besmettingen is bij veel organisaties nog onzekerheid over het al dan niet door gaan van een intocht en/of een Sinterklaasfeest.

ALTEVEER – Op zaterdag 27 november, tijd nog onbekend

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 20 november gaat Sinterklaas in een open cabriobus door het dorp

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – Op zondag 28 november om 13.30 uur bij buurthuis De Brug

MUSSEL – Op 27 november van 14.00 tot 15.00 uur op het grasveld Musselweg/Laakstraat

NIEUWOLDA – Op 27 november zijn de Sint en zijn Pieten aanwezig bij een speurtocht. Deze begint om 14.00 uur bij dorpshuis ’t Trefpunt.

SELLINGEN – Op zaterdag 20 november om 14.00 uur

STADSKANAAL – Op zaterdag 13 november gaat de Sint met de boot naar Stadskanaal. Vaarroute Drouwenermondsebrug – Beneluxlaan. Kinderen kunnen langs de kade naar de Sint en zijn gevolg zwaaien. De ontmoeting met burgemeester Sloots op het Stadsplein gaat niet door.



STAR, STADSKANAAL, VEENDAM – De Sinterklaasritten zijn afgelast.

TER APEL – Op zaterdag 13 november om 14.00 uur

VEENDAM – Op zaterdag 13 november 13.00 uur in de haven en vanaf 14.30 uur op het Museumplein



VLAGTWEDDE – Op zaterdag 20 november vanaf 13.00 uur op het marktplein

WEDDE – Op zaterdag 27 november vanaf 13.00 uur bij de Burcht

WINSCHOTEN – Op zaterdag 13 november om 13.30 uur aan de Havenkade in Winschoten

