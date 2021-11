Beweegproject ‘Sociaal Vitaal’ voor ouderen in Ter Apel

TER APEL – Inwoners van Ter Apel tussen de 70 en 85 jaar kunnen zich aanmelden voor het beweegproject ‘Sociaal Vitaal’.

Tijdens dit project krijgen de deelnemers een gratis fittest. Met de fittest doen zij meerdere oefeningen om hun gezondheid te meten. Daarna kunnen zij besluiten om één keer per week mee te doen aan beweeglessen. Naast de fittest en de beweeglessen krijgen de deelnemers een aantal keren voorlichting over onderwerpen die gaan over gezondheid. Bijvoorbeeld over gezonde voeding of valpreventie.



Wethouder Wietze Potze: “Bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Vooral voor ouderen. Met het project

‘Sociaal Vitaal’ brengen we deze doelgroep in beweging. Bovendien zit er ook nog eens een sociaal aspect

aan dit project.’



Aanmelden kan tot 23 november

Inwoners van Ter Apel die voor het beweegproject ‘Sociaal Vitaal’ in aanmerking komen ontvangen deze week uitnodigingsbrief. Zij kunnen zich tot 23 november aanmelden via de antwoordkaart bij de brief.



Sociaal Vitaal is een initiatief van de gemeente Westerwolde in samenwerking met Huis voor de Sport

Groningen, Stichting Welzijn Westerwolde en Stichting Goud Vereg.

