Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 11 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL WAT REGEN | DROGE LANGE TERMIJN

Het wordt vandaag een typische dag voor november met veel bewolking en een beetje nevelig weer, en ook kan er soms wat regen of motregen vallen. Echt koud is het met een temperatuur van 9 tot 11 graden, en er is ook maar een zwakke wind uit zuidwest tot zuid: meestal windkracht 2.

Vannacht komen er wel wat opklaringen en die produceren morgen ook een paar zonnige perioden. Het blijft vannacht én morgen ook droog, het is pas morgenavond dat er vanuit het westen wat regen aan komt. En met een matige zuidenwind wordt het vrij zacht met een middagtemperatuur rond 12 graden.

En dat regenfront van morgenavond brengt zaterdagnacht en zaterdagochtend ook af en toe wat regen. Maar het trekt dan ook naar Belgie en de meeste regen gaat aan ons voorbij: de wind draait naar het oosten en het wordt later op zaterdag droog met 13 graden. Zondag is het sowieso droog met zonnige momenten en 9 á 10 graden. Na het weekend blijft het een paar dagen droog, maar het wordt dan wel iets kouder.