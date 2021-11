Binnenkort weer een dorpsschouw in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Evenals voorgaande jaren vindt er ook nu weer een “Dorpsschouw Vlagtwedde” plaats en wel op dinsdagochtend 23 november a.s.

Een dorpsschouw houdt in dat er door ambtenaren van de gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde in het dorp ter plekke zal worden gekeken naar problematiek in de meest brede zin van het woord. Denk hierbij bv. aan het onderhoud van de wegen en fietspaden, het groenonderhoud, (verkeers)borden, openbare gebouwen etc. Naderhand wordt dan in gezamenlijkheid bekeken welke zaken er in Vlagtwedde op korte of langere termijn moeten worden aangepakt.



Ook dit jaar kan er i.v.m. de coronamaatregelen maar een beperkte groep inwoners deelnemen aan de dorpsschouw. De groep is nu al dusdanig groot dat aanmelding niet meer mogelijk is. Uiteraard bestaat er voor de leden van Dorpsbelangen Vlagtwedde en de overige inwoners van Vlagtwedde wel de mogelijkheid zaken voor deze dorpsschouw in te brengen. Als men vóór 22 november a.s. een mailtje stuurt, een briefje in de bus doet op het adres Kromme Elleboog 5 of een bestuurslid van Dorpsbelangen anderszins aanspreekt, dan wordt het probleem c.q. de vraag meegenomen. De mail kan gestuurd worden naar: info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl



Uiteraard hoopt het bestuur van Dorpsbelangen Vlagtwedde ook nu weer op de nodige reacties vanuit het dorp. Onder meer in de volgende nieuwsbrief van de vereniging zullen we dan verslag doen van deze dorpsschouw.

Ingezonden