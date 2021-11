Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 16 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG GRIJS | OOK LATER WEINIG ZON

Er zit ook vandaag heel weinig beweging in het weer en er is tot de avond nauwelijks wind. Daarmee zal het grijs zijn en nogal nevelig, mogelijk breekt de zon vanmiddag even door. De temperatuur ligt de hele dag rond 5 graden, maar dat gaat vanavond langzaam omhoog als de wind een beetje toeneemt.

Vannacht wordt het 8 graden en morgen ongeveer 10 graden. Vanavond zijn er een paar opklaringen, vannacht en morgenochtend valt er af en toe regen. Morgenmiddag wisselen opklaringen en een bui elkaar af, bij windkracht 3 tot 5 uit het westen tot noordwesten.

Na morgen is er een matige tot vrij krachtige westenwind. Dat geeft vrij veel bewolking en soms een bui of wat opklaringen, pas vanaf zondag zijn er meer buien op komst. Het is tot die tijd vrij zacht met maxima rond 11 graden. Zondag en vooral na het weekend wordt het een stuk kouder, met volgende week kans op winterse buien.