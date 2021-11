Staking op handen bij Duitse glasfabriek Qsil in Winschoten

WINSCHOTEN – Het ultimatum van de FNV aan de sinds 2016 Duitse glasfabriek Qsil in Winschoten verloopt vrijdagmiddag om 3 uur. Janwillem Compaijen, FNV bestuurder Procesindustrie: ‘Als Qsil niet voor die tijd aan de eisen voor een vierjarige pensioenregeling en een driejarige cao tegemoet komt, gaan we staken. Vanaf maandag 22 november om 06.00 uur gaat de boel voor onbepaalde tijd plat.’

Janwillem Compaijen, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Ik snap er niks van: hoe kan Qsil het nou zover laten komen dat wij hier namens 130 werknemers een ultimatum neerleggen? Want het geld is echt niet het probleem. Ze maken dit jaar € 4,5 miljoen winst. Dat is meer dan € 33.000 per werknemer. En vorig jaar was de winst minstens drie keer zo hoog.’

5% loon erbij

De FNV wil een driejarige cao afspreken, lopend vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2023. De cao-eisen zijn onder meer 5% loonstijging voor elk cao-jaar. Compaijen: ‘Qsil biedt nu een schamele 2%, dan gaan de mensen er domweg op achteruit. Daarbij moet eerder stoppen met werken mogelijk worden. We willen zo’n RVU-regeling voor alle werknemers. Ook moeten de cao-bepalingen voor uitzendkrachten duidelijker worden vastgelegd.’ De FNV wil ook een regeling Verlofsparen en een betere reiskostenregeling met de werkgever afspreken.

Qsil weigert mee te werken

Een volgend breekpunt is de pensioenregeling van Qsil. Compaijen: ‘De pensioenregeling loopt op 1 januari 2022 af. Maar om de opbouw op 1,85% te houden, zodat onze leden een fatsoenlijk pensioen blijven opbouwen, is echter al in 2021 en ook vanaf 2022 een extra premie van 3,5% van de loonsom nodig. Qsil nam deze extra premie in 2021 eenmalig voor zijn rekening, maar ze weigert nu mee te werken aan een voorstel voor vanaf 2022. De werknemers zijn bereid de helft van de extra premie voor hun rekening te nemen, maar Qsil weigert de andere helft te betalen.’

Onbegrijpelijk

FNV vindt de houding van de werkgever dusdanig star, dat is besloten tot het stellen van een ultimatum. Compaijen: ‘Hun houding is echt totaal onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de grote marges van Qsil in 2020 en ook nu. Ze draaien heel goed met onder andere de buizen voor corona-dodende lampen. De resultaten van het bedrijf zijn gewoon goed. Onze leden zijn alleen al hierom unaniem bereid om actie te gaan voeren en maandag te gaan staken.”

Voortzetting van Philips Lighting

Het Duitse Qsil (Quarzschmelze Ilmenau) is de voortzetting van Philips Lighting (sinds 2016). De fabriek maakt hoogwaardig glas dat onder andere gebruikt wordt in ziekenhuizen voor UV-desinfectielampen, die virussen zoals corona en bacteriën doden.

Bron: FNV