Politie zoekt insluiper in Borger

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 21 november, 07.45 uur door John Havinga

POLAIRE LUCHT | OVERWEGEND DROOG

We bevinden ons in de polaire lucht en met een noordwestenwind, wordt vandaag koudere lucht aangevoerd. De zon schijnt regelmatig en er zijn lange droge perioden, soms trekt er een bui over. De maximumtemperatuur schommelt rond 8 à 9 graden, aan het eind van de middag is het nog maar 6 graden.

Vannacht wordt het frisjes en het is helder en bij een zwakke noordenwind, zakt het kwik tot 1 à 2 graden. Misschien met vorst op klomphoogte. Morgen wordt het zonnig en overdag wordt het niet warmer dan 5 à 6 graden. Het waait zwak tot matig uit het noordoosten. Dinsdag is er weer meer bewolking, met kans op mist maar wellicht ook wat miezerig weer. In de middag wordt het wat beter, met nu en dan zon en droog weer, bij 9 à 10 graden.

Op de lange termijn interessante ontwikkelingen met eerst tot donderdagochtend overwegend droog, maar bewolkt weer. De temperaturen aan de lage kant, met temperaturen rond kans op nachtvorst in de vroege ochtend. Overdag wordt het ’s middags nog maar 5 á 6 graden, bij een zwakke tot matige NO-wind. Dinsdag is er meer bewolking met kleine kans op een bui, maar het blijft dan vrij koud. Woensdag en donderdag zijn dan vervolgens aan de koude kant (5 tot 7 graden) en bewolkt of mistig. Donderdagmiddag en vrijdag zijn er tevens enkele buien.



Dan komt het weekend en dat is interessant omdat er nog iets koudere lucht wordt aangevoerd. Plus er blijft sprake van neerslag (regen of buien) en door de lage temperaturen met redelijke kans op winterse neerslag. Dit zal waarschijnlijk natte sneeuw brengen en ook kans op hagel. Het is dan waterkoud wordt het met 3 à 4 graden.