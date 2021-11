Asielzoekers Ter Apel gaan naar de TT Hall

TER APEL, ASSEN – Een deel van de asielzoekers die in de noodopvang in Ter Apel verblijft wordt overgeplaatst naar Expo Assen (TT Hall).

De gemeente Assen heeft toestemming gegeven aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor noodopvang in de Expo Hal (voormalig TT hal). De toestemming is voor drie weken. Als de nood hoog blijft, mag het COA dit verlengen tot uiterlijk 31 maart 2022. Het streven is dat het COA morgen al start met de inrichting van de Expo Hal voor een eerste groep van 150 mensen. Dit aantal kan worden uitgebreid tot maximaal 500 mensen.

Op dit moment verblijven er veel te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in de nachtopvang en overige opvanglocaties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en is sprake van een onhoudbare situatie. Tegen deze achtergrond heeft het COA vanochtend dringend aan de gemeente gevraagd om noodopvang in te richten in de Expo Hal, om zo bij te dragen aan een oplossing voor de kritieke situatie die in Ter Apel is ontstaan. Het college heeft besloten om het verzoek van het COA om humanitaire redenen en uit maatschappelijke verantwoordelijkheid te honoreren.



Het gaat de eerste paar dagen om crisisopvang van vluchtelingen die zich in Ter Apel melden voor de nachtopvang. Deze mensen blijven één nacht en worden daarna teruggebracht naar Ter Apel voor een intake. Vanaf vrijdag wordt de hal ook ingericht voor vluchtelingen die zich overdag melden in Ter Apel en die langer in deze opvang blijven. Het gaat om veelal mensen uit landen zoals Afghanistan, Syrië en Jemen.

De afspraken tussen de gemeente en het COA worden vastgelegd in een addendum op de lopende bestuursovereenkomst voor de opvang. In afwachting van de vergunning geeft de gemeente een gedoogbeschikking af. Vanzelfsprekend heeft het COA bij de inrichting en de uitvoering de nodige aandacht voor alle aspecten van veiligheid. Met betrekking tot Covid-19 werkt het COA volgens de regels van het coronahandboek van de landelijke GGD. De vluchtelingen worden bij aankomst getest en krijgen een vaccinatie aangeboden.

De bedrijven en de omwonenden worden vandaag nog geïnformeerd over deze ontwikkeling. Er komt een telefoonnummer van het COA, waar men 24 uur per dag terecht kan met vragen. Ook kijkt de gemeente of het nodig is om nog een (online) informatiebijeenkomst te organiseren.

Bron: Gemeente Assen