Bermen tussen Vlagtwedde en Bourtange worden verstevigd

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 25 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT REGEN | KOUD WEEKEND

We hebben vanochtend te maken met een zwak front met veel bewolking en af en toe wat regen, bij een temperatuur rond 6 graden. Maar vanmiddag wordt het anders want de wind gaat draaien naar het noordwesten. Het is dan overwegend droog, er komen opklaringen, en een paar kleine buien. Het wordt maximaal 8 á 9 graden bij een matige noordwestenwind: windkracht 3 tot 4.

Vannacht draait de wind naar het westen en morgen naar het zuidwesten. Het zal morgen meestal bewolkt zijn met kans op een bui tot aan de avond, morgenavond en zaterdagnacht is het nat en regenachtig. De maximumtemperatuur voor morgen is maar 5 á 6 graden, en de wind wordt morgenavond vrij sterk, met windkracht 5 of 6.

In het weekend is er minder wind maar het is nog wel wisselvallig: een depressie trekt langzaam over het westen van het land naar het zuiden. Wij komen daardoor relatief goed weg met opklaringen en een paar buien, maar daarbij is er vooral zondag wel kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt dit weekend in de middag ook maar rond 4 graden en ’s nachts rond het vriespunt: daardoor is er kans op gladheid op de bruggen en viaducten.

Na het weekend is er ook maandag kans op een winterse bui, daarna gaat de temperatuur omhoog.