Coronavariant Omicron vermoedelijk in Nederland aangetroffen

NEDERLAND – Op 26 november zijn 624 uit Zuid-Afrika terugkerende passagiers door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland op Schiphol getest op het coronavirus. Daarvan kregen 61 passagiers een positieve testuitslag. Deze passagiers zijn in isolatie. De testmonsters zijn voor verdere analyse naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gestuurd. Bij een aantal van de geteste personen is vermoedelijk de omicronvariant aangetroffen. Verdere analyses door middel van het zogenaamde sequentieonderzoek worden nu door het RIVM uitgevoerd. Met deze analyses kan definitief vastgesteld worden of er sprake is van de variant omicron. Deze resultaten van alle verdachte testmonsters worden in de loop van zondag 28 november verwacht.

De Omicronvariant B.1.1.529 werd voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. Inmiddels is deze variant op verschillende plaatsen in de wereld opgedoken.

Oproep terugkerende reizigers uit omicron-risicolanden om zich te laten testen

Mensen die op maandag 22 november 2021 of daarna zijn teruggekeerd uit:

Zuid-Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibië, Mozambique, Zimbabwe, worden opgeroepen om zich te laten testen, óók als zij geen klachten hebben.

Voor deze mensen wordt morgenochtend, 28 november vanaf 08:00 uur, een speciaal telefoonnummer geopend waar zij een testafspraak kunnen maken.

Dat nummer is 0800-5005.

Het is belangrijk dat personen die onlangs uit een van de bovengenoemde risicolanden naar Nederland zijn gereisd om in quarantaine te gaan en thuis te blijven.

Ook als er geen klachten zijn en ook als je gevaccineerd bent of eerder positief testte op COVID-19.

Ontvang ook geen bezoek. In ieder geval totdat de uitslag van de test bekend is en op aanwijzing van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Zoveel mogelijk te weten komen over de nieuwe variant

Voor de bestrijding van het virus is het belangrijk dat er snel meer bekend is over eigenschappen van deze variant. We willen bijvoorbeeld weten of de omicronvariant zich sneller verspreidt, wat de effectiviteit van de verschillende vaccins is tegen de omicronvariant, en of deze variant minder of meer ziekmakend is.

In de komende periode zal verdiepend onderzoek in (inter) nationaal verband worden uitgevoerd.

Bron: RIVM