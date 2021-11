Klinker sluit deuren voor drie weken

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 27 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD MET WAT REGEN | NA MAANDAG ZACHTER

Een kleine depressie trekt vandaag over het westen van het land naar het zuiden. Wij hebben daardoor een bewolkte dag met regelmatig wat regen of motregen, maar ook lange droge perioden. Er staat eerst een zwakke tot matige zuidenwind, later is de wind veranderlijk. De temperatuur ligt tot de avond op een graad of 4.

Vannacht is er weinig wind en ook dan is er nog kans op wat regen en motregen, bij minimumtemperatuur rond +1 graad. Morgen komt er een matige noordwestenwind op gang. Af en toe is er wat zon maar er vallen ook een paar buien, en daarbij is morgenochtend kans op natte sneeuw. De maximumtemperatuur is morgen 5 graden.

Na het weekend is maandag een redelijke dag met brede opklaringen en een enkele bui, dinsdag en woensdag is de kans op regen groter en dinsdag valt mogelijk ook natte sneeuw. Maar de temperatuur gaat dan uiteindelijk omhoog naar 9 of 10 graden. Na woensdag gaat de temperatuur een paar graden omlaag.