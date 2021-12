Aanhouding en inbeslagname na drugsvondst in loods

GRONINGEN – De douane heeft op 5 november samen met de politie op een industrieterrein in de stad Groningen een 24-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen en de handel in verdovende middelen. Ook zijn er een geldbedrag van bijna 10.000 euro, softdrugs en goederen die kunnen worden gebruikt bij drugshandel in beslag genomen.

De politie en de douane kwamen de verdachte op het spoor bij een controle van een loods op het industrieterrein. De controle werd uitgevoerd op basis van de accijnswetgeving. De douaniers roken een henneplucht toen de man in zijn auto wilde stappen. Agenten hebben de man verderop staande gehouden vanwege rijden onder invloed. In de auto werden vervolgens een fors geldbedrag en een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen.

Drugs en geld in beslag genomen

De douane had daarnaast aanwijzingen dat er in de loods mogelijk drugs aanwezig zouden zijn. Daarop is door de politie een doorzoeking gedaan. Daarbij werden onder andere 12,5 kilo softdrugs en harddrugs (100 pillen en 20 gram cocaïne) aangetroffen. De agenten vonden in de loods ook een geldtelmachine en materiaal voor het verpakken van drugs. De drugs, de goederen en zo’n 10.000 euro aan contanten zijn in beslag genomen. De man werd aangehouden. Hij zit inmiddels niet meer vast, maar hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Afpakken en melden bij de politie

Witwassen en drugshandel zijn voorbeelden van ondermijning. De politie zet zich in voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat mag namelijk niet lonen en daarom zijn de goederen afgepakt. Vormen van ondermijnende criminaliteit zijn niet altijd zichtbaar. De politie werkt nauw samen met andere instanties, zoals de douane, om zicht te krijgen op criminele activiteiten en die vervolgens ook aan te pakken. We kunnen daarbij de hulp van burgers goed gebruiken. Ziet u een verdachte situatie of heeft u twijfels over een pand, persoon of situatie? Meld dit via meld misdaad anoniem 0800-7000 of bel 1-1-2.