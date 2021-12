Boostervaccinatie voor medewerkers woonzorgcentra Treant

REGIO – Treant is vandaag begonnen met het geven van coronaboostervaccinaties aan de medewerkers van haar woonzorgcentra. In vier dagen tijd worden in ieder geval 1.700 prikken gezet. Dit aantal loopt waarschijnlijk verder op, omdat medewerkers zich nog tot zaterdag kunnen opgeven en doordat vanaf vandaag de periode tussen de laatste vaccinatie en de booster is verkort van zes naar drie maanden.

Het RIVM biedt zorginstellingen die dat kunnen en willen de optie om zelf hun medewerkers te vaccineren. Van deze mogelijkheid maakt Treant gebruik om zo snel mogelijk ook de collega’s in de woonzorgcentra optimale bescherming tegen corona te bieden. Het vaccineren van medewerkers van de ziekenhuislocaties zit in de afrondende fase.

Tot en met zaterdag 18 december kunnen alle medewerkers die werkzaam zijn bij een woonzorgcentrum van Treant hun boosterprik ontvangen. Prikteams met collega’s die bevoegd zijn een vaccinatie toe te dienen nemen deze taak op zich, onder toeziend oog van specialisten ouderengeneeskunde van Treant en aangesloten huisartsen. Er wordt geprikt met het Pfizer-vaccin.

Ervaring

De afgelopen tijd is hard gewerkt om deze boostercampagne te organiseren. Hierbij heeft Treant als voordeel zowel een ziekenhuis- als ouderenzorgorganisatie te zijn. Doordat medewerkers in de ziekenhuizen al vanaf het begin van de coronavaccinatie door Treant zelf geprikt worden, is inmiddels ervaring opgedaan met het organiseren van een dergelijke prikactie. Vanwege de omvang van deze boostercampagne maakt Treant gebruik van het voormalige Sony Ericsson-gebouw aan de Nieuw Amsterdamsestraat in Emmen.

In totaal komen zo’n 2.900 medewerkers van Treant in aanmerking om de komende dagen hun boostervaccinatie te ontvangen. Niet iedereen zal hier gebruik van kunnen maken. Zo is er kans dat iemand niet kan, er kan sprake zijn van een besmetting met corona, de boosterprik is al ontvangen of er staat binnenkort een afspraak ingepland bij de GGD. Daarnaast is vaccineren een vrijwillige keuze.

In het hele land wordt de coronaboostercampagne versneld, liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gisteren in de persconferentie weten. Zo wil ook de GGD Drenthe naar 45.000 prikken per week. Ook bij de GGD’s kunnen zorgmedewerkers, als ze een uitnodiging hebben van het RIVM, een afspraak inplannen. Samen stellen we alles in het werk om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen extra bescherming te bieden.

Foto’s: Treant Zorggroep