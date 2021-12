OUDE PEKELA – In een schuur in Oude Pekela is 200 kilo vuurwerk aangetroffen.

Na een onderzoek trof de politie gisteren in een schuur bij een woning in Oude Pekela 200 kilo consumentenvuurwerk aan. Dit is door de politie in beslag genomen. Een 30 jarige verdachte wordt later gehoord.

Vorige week werd in een slaapkamer van een woning in Oude Pekela ook al een tas met daarin 30 cobra’s en 200 nitraten aangetroffen