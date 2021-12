PEKELA/WINSCHOTEN – Vanavond is er een raadsvergadering van de gemeente Pekela. Deze vergadering vindt plaats vanuit Halte Democratie in Winschoten, dit in verband met de Corona maatregelen.

Voor het publiek is het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij deze vergadering u kunt daarom de vergadering volgen via onze website. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.