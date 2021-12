STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zaterdag was de laatste uitzending van Dieverdoatsie in 2021.



Zaterdag 18 december, 8:30 uur. Technicus Cees Sweep is al druk in de weer met allerlei schuifjes en knopjes in de Studio van Radio Westerwolde als voorbereiding op wat alweer de laatste uitzending van Dieverdoatsie wordt van dit jaar. Janny de Vries die het eerste uur de presentatie verzorgt van deze laatste, extra lange uitzending van 9:00 – 11:00 uur, is bezig met koffie zetten. Ze is de afgelopen dagen druk bezig geweest met het bakken van allerlei lekkere dingen, zoals spekken dikken. Die waren zo geliefd, dat ze ternauwernood voor zich zelf nog een pakje heeft kunnen achter houden, de rest is op. Maar Janny is niet voor één gat te vangen en heeft een heerlijke, door haar zelf gebakken, krentenbrood, meegenomen. Ook de roomboter ontbreekt niet. Lekkerrrrrr.

Pieter Huttinga is inmiddels ook gearriveerd en overhandigt de playlist en de bijbehorende USB-stick met muziek voor deze morgen. Cees loopt alles even door en zet alles klaar in de computer. Intussen is ook de eerste gast van vanmorgen gearriveerd: Kineke Kuper uit Veele. Ze is druk in gesprek met Janny. Corona wordt nog even besproken. Nog snel een vraagje van Cees en dan is het negen uur. Gauw nog even een kopje koffie inschenken voor de liefhebbers en we gaan naar de tune van Diverdoatsie. Janny zit er ontspannen bij. Ze doet dit al vele jaren en straalt rust uit.

Na het Groninger Volkslaid door Eltje Doddema, een korte opsomming van Janny van wat er voorbij komt in het eerste uur, wordt de nieuwe single “Elk zien kerst” van De Kerstfabriek (een samenwerking van 16 streektaalartiesten) gedraaid. Dan is het tijd voor Biblionets Veur-lezerij. Kineke leest in het Gronings een verhaal voor van de uit Appingedam afkomstige Nico Torrenga. Hij was in 2020 winnaar van de Grunneger schriefwedstried van de gemeente Westerwolde. Kineke leest een verhaal voor uit het boek “Tied veur dieverdoatsie” waarin de belevenissen uit de wereld van Wubbe en Jannoa Tillemoa worden beschreven. De aankoop van een kerstboom was dit keer het onderwerp. Na muziek werden daarna door Tineke de vele activiteiten die Biblionet organiseert, benoemd.

Het is even over half tien als Kineke de studio verlaat en wethouder Giny Luth de studio binnen komt. Zij vertelt, tussen de muziek door over de Grunneger Schriefwedstried 2022 van de gemeente Westerwolde, die voor de 27e keer wordt georganiseerd. Wie maakt het mooiste Groningse verhaal of gedicht? Inzenden kan tot en met zondag 16 januari 2022. De spelregels kunt u vinden op de website van de gemeente Westerwolde via de volgende link: https://www.westerwolde.nl/27ste-grunneger-schriefwedstried

De gasten voor het tweede uur, die wordt gepresenteerd door Pieter Huttinga, zijn inmiddels ook gearriveerd. Even voor tienen sluit Janny het eerste uur af, maar niet voordat ze de luisteraars fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022 heeft gewenst.

Tijd voor het nieuws. De gasten komen binnen, Luuk Houwing, verhalenverteller en -schrijver, beladen met diverse bladzijden tekst, waarvan er ook het een en ander is doorgehaald. “’t Wordt anders veul te laank” En streektaalzangeres, gitariste en liedjesschrijver Josien Bakker, die zich een beetje onthand voelt omdat ze vandaag niet live zingt en dus geen gitaar bij zich heeft. Vervolgens de tune, de instrumentale versie van het Grunneger Volkslaid door Pé en Rinus, een kleine opsomming van de dingen die gaan komen en dan is het tijd voor het nieuwe nummer van Gert Sennema & Westkantstad, “Zundagmörgen”. Een prachtig nummer waarin Josien ook bepaalde zangpartijen voor haar rekening neemt. Ze vertelt hoe bijzonder ze het vindt, dat andere artiesten haar weten te vinden en haar benaderen voor dit soort dingen. Kwaliteit verloochent zich niet. Gedurende het uur vertelt ze hoe ze in dit corona jaar heeft genoten van de momenten dat ze toch nog heeft kunnen optreden, zowel solo, als met andere collega’s. Een van de hoogtepunten is daarbij het Westerwoldeconcert in Bourtange geweest. Ze heeft onlangs met Koos Darwinkel een liedje in het Nederlands uitgebracht en ook het Engels gaat haar goed af, zo heeft ze bij het Westerwoldeconcert samen met Romain Doedens een engelstalig nummer gezongen. Ze is bezig met een nieuw streektaallied dat begin 2022 waarschijnlijk op de markt zal komen.

Na de droge Grunneger humor met “Om de stamtoafel”, was het woord aan Luuk Houwing. Hij had een bijzonder verhaal, dit keer begeleid met enkele muzikale fragmenten uit de opera “Carmen” van de componist Georges Bizet. Het handelde om de voormalige kunstschaatster Katarina Witt die twee keer olympisch goud won, bij de Spelen van Sarajevo (1984) en de Spelen van Calgary (1988) waarvan 1 keer op het nummer “Carmen”. Het lukte net allemaal binnen de tijd, waarna het tijd was om af te sluiten met het nummer van Josien: “Dat is kerstmis veur mie”..

Zaterdag 8 januari 2022 is de eerstvolgende uitzending met presentator Janny de Vries. In 2022 wordt het team uitgebreid met presentator Anton Smid uit Nieuwe Pekela.



Het team van Dieverdoatsie wenst ieder fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2022.

Ingezonden door Pieter Huttinga