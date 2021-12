Mensen uit 1962 uitgenodigd voor boostervaccinatie

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERS | ZON, MISTBANKEN, EN GLADHEID

Het wordt een winterse dag met temperaturen vanochtend rond het vriespunt en kans op mistbanken. Het is bevroren op de autoruiten en het kan ook glad zijn op de weg door de rijpvorming. Maar de temperatuur komt vanmiddag een paar graden boven nul en het is dan vrij zonnig. Voorzover er vandaag wind is, waait die uit het noordoosten of oosten.

Vanavond is er geen wind en het wordt dan snel kouder: vannacht is er een paar graden vorst met minima tot -4 of -5. Het kan mistig worden en het wordt plaatselijk glad op de bruggen en viaducten.

Morgen is daarna een vrij zonnige winterdag met ’s ochtends lichte vorst en middagtemperaturen rond +1. En ook woensdag is het vrij koud met ’s nachts lichte vorst, maar donderdag gaat de temperatuur omhoog tot rond +6 graden. Er is dan veel bewolking en kans op wat lichte regen. Vrijdag en vooral op de kerstdagen neemt de kans op neerslag ook toe. Of dat dan regen of sneeuw wordt valt te bezien, maar wisselvallige en natte kerstdagen lijken vrij zeker.