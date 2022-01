TER APEL, SELLINGEN – André Dümmer en Johannes Velthuis maakten onderstaande reportage van het vuurwerk in Ter Apel en Sellingen.

Minder luchtvervuiling

Tijdens de jaarwisseling was er minder luchtvervuiling in vergelijking met 2020. De aanwezige wind rond middernacht heeft hier aan bijgedragen en zorgde voor redelijke ventilatie. Ook is dit jaar opnieuw minder vuurwerk afgestoken. Op sommige plaatsen werden wel verhoogde concentraties fijnstof gemeten. Dit komt waarschijnlijk door branden en vuurwerk.

Inhoud

De hoogste concentratie fijnstof van luchtmeetnet.nl is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 855 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten. Vorig jaar was de hoogst gemeten concentratie 1555 microgram fijn stof per kubieke meter lucht.



Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Samen meten

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft dit jaar opnieuw de resultaten van burgermetingen aan fijnstof rond de jaarwisseling verzameld en weergegeven. Hierbij leverden deelnemers eigen metingen aan voor de website samen meten. Overheden, burgers en anderen kunnen hier meetgegevens uitwisselen.

Bron: RIVM