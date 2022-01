Lancering 112NL app

NEDERLAND – Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen vanaf vandaag via een app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt.

Wie de app downloadt kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen. De app is voor iedereen te downloaden en vormt een aanvullende manier om de hulpdiensten in Nederland te bereiken.

Via de 112NL app krijg je contact met een meldkamer in Nederland en start de centralist indien noodzakelijk een chatgesprek. Ook kun je aangeven in welke taal je wilt communiceren. De app kent een vertaalfunctie met 109 talen, die ook tijdens het chatten kan worden gebruikt. De app deelt automatisch de locatie van de melder met de meldkamer. Op basis van de ervaringen wordt de app verder doorontwikkeld. In de toekomst wordt de app uitgebreid met het meesturen van beeld en videomateriaal en een ik-kan-niet-praten-knop. De app is vanaf 12 januari 2022 beschikbaar in de bekende appstores.

Bron: Politie