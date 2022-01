Nieuwe activiteit; kanotocht met wandeling op/langs de Ruiten Aa

WESTERWOLDE – Bij Dazzlingdinky is men volop bezig met het maken van een nieuw programma.

Ze starten het seizoen op 30 april en 1 mei met een ‘nieuwe activiteit’, namelijk een kanotocht met wandeling op/langs de Ruiten Aa, samen met uw hond. Hier is als voorwaarde aan verbonden dat de hond al eens in een kano/kajak gezeten moet hebben en dit ook goed kan. De tocht gaat door een prachtig natuurgebied waar geen aanlegplekken zijn. Voor gasten die al eens bij ons op de Westerwolde Aa gekajaked hebben, nu een mooie gelegenheid om een iets avontuurlijke tocht te maken.

Het wordt een “dagvullend’ programma, want het is alleen een ‘heentocht’. Terugvaren, zal vanwege de vele vistrapjes die ze onderweg bevaren, niet mogelijk zijn. Daarom bieden we twee opties:

A: u komt met uw auto bij het startpunt en vandaar gaat u het water op. Bij het eindpunt aangekomen, parkeert u de kajaks en loopt u terug. Dit is een prachtige route van 6 km door een mooi natuurgebied, wat natuurlijk inhoudt dat de honden over het grootste gedeelte wel aangelijnd moeten zijn. Op enkele plekken is er ruimte om los te lopen.

B: u zet uw auto aan het eindpunt neer en gezamenlijk lopen we naar het startpunt. Dit is dezelfde route als boven genoemd, met dezelfde voorwaarden. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan is dat het voor de honden niet zo’n heel groot probleem is als er eerst gekanood wordt en dan terug gelopen wordt, integendeel zelfs, terug lopen is voor zowel baasjes als hond een stukje ontlading en na een tijdje zitten ook wel lekker.

Voor optie A ziet het programma er zo uit: 10.00 uur: ontvangst en kanoinstructie. 10.45 het water in. 12.45-13.00/13.30 (afhankelijk van tempo kajakken): eindpunt, uitstappen en uitrusten. Voor koffie/thee en een koek wordt gezorgd. Eventuele lunch zelf meebrengen. 13.30/14.00 uur wandelend terug. 15.30/16.00 aankomst startplek.

Optie B: 10.00 ontvangst, kleine instructie hoe of wat en op pad voor de wandeling door een mooi natuurgebied. 11.30/12.00 uur aankomst bij de kajaks en pauze. Voor koffie/thee en een koek wordt gezorgd. Eventuele lunch zelf meebrengen. 12.30 kajakinstructie 13.00 het water in 15.00/15.30 eindpunt. Uw auto staat weer voor u klaar. De tijden zijn bij benadering. Het kan soms wat sneller, soms wat langzamer gaan.

Mocht u meer willen weten stuur dan een mailtje naar: kanoenmethond@gmail.com.

Ingezonden