Treant heropent operatiekamers in Hoogeveen en Stadskanaal

STADSKANAAL, HOOGEVEEN – Treant verleent weer meer planbare zorg. Dat kan omdat het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis terechtkomt daalt. Dat is goed nieuws voor patiënten die wachten op een operatie.

‘Het stemt ons gelukkig dat we weer meer patiënten kunnen helpen, zegt Frank Kroezen, voorzitter van het Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT). ‘We zien bijvoorbeeld patiënten met klachten waarvan ze in hun dagelijks leven veel pijn of ongemak ondervinden en beperkt worden. Denk hierbij aan mensen die wachten op een ingreep aan hun knie of heup en diverse dagbehandelingen.’

Kroezen vervolgt: ‘Het gaat ook om patiënten bij wie de wachttijd leidt tot complicaties, waardoor de risico’s op een slechtere of zelfs echt slechte uitkomst veel groter zijn. Voorbeelden hiervan zijn mensen met problemen met galstenen of breuken die beklemd raken. Het liefst willen we weer terug naar het oude normaal waarbij mensen met klachten binnen reële termijn geholpen worden. Het doet ons voor nu goed weer meer en sneller iets voor onze patiënten te kunnen betekenen.’

Operatiecapaciteit

De operatiecapaciteit op de drie ziekenhuislocaties van Treant wordt verder uitgebreid. Zo zijn de vier operatiekamers (OK’s) van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen sinds vorige week weer volledig in gebruik. Ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal opent vanaf komende week weer twee dagen twee OK’s. Treant hoopt dit aantal, afhankelijk van de ontwikkelingen, verder uit te kunnen breiden. Op het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen blijft gewerkt worden volgens reguliere bezetting.

Coronazorg binnen Treant

Het aantal bedden binnen Treant dat is ingericht voor coronazorg is de afgelopen weken stapsgewijs gedaald. Op dit moment heeft ziekenhuislocatie Scheper in Emmen op de Intensive Care zes bedden voor coronapatiënten en tien verpleegbedden. De coronaverpleegafdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen telt nog twintig bedden.

Afwachten

Het is afwachten wat de gevolgen van de omikronvariant zullen zijn. Er wordt rekening gehouden met een toename in de ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Zo lang dat uitblijft, helpt Treant zoveel mogelijk patiënten die wachten op een operatie.

