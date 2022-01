Westerwolde roept inwoners op om leidingen te controleren op lood

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde roept inwoners met woningen van voor 1960 op om te controleren of zij loden leidingen hebben. Te veel lood in drinkwater is ongezond. Woningeigenaren met loden leidingen krijgen het advies om ze te vervangen. Deze week ontvangen inwoners met oudere woningen hierover een brief.

Lood in drinkwater slecht voor gezondheid



Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 mag dat niet meer. Uit onderzoek blijkt dat lood in het drinkwater al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen. In oudere gebouwen zijn nog niet alle loden leidingen vervangen. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun leidingen. Zij kunnen zelf controleren of hun woning nog waterleidingen van lood heeft. Deze leidingen zijn grijs van kleur en hebben een onregelmatige vorm. Bij het tikken op een loden leiding is het geluid doffer dan bij een koperen of ijzeren leiding. Woningeigenaren kunnen ook een meting laten doen om vast te stellen of er in hun woning loden leidingen zijn.



Advies: loden leidingen laten vervangen

Als er sprake is van loden leidingen, is het advies aan woningeigenaren om deze te laten vervangen door een erkende installateur. Meer informatie over het herkennen van loden leidingen en het vervangen ervan staat op milieucentraal.nl/lodenleidingen.

Ingezonden