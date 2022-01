Aaltje gaat digitaal

SMEERLING – Het boekje over het 18e eeuwse meisje Aaltje uit Westerwolde is nu digitaal te lezen.



In 2020 startte het Aaltje-project. Dit gaat over het 18e eeuwse meisje Aaltje uit Smeerling in Westerwolde. Het verhaal van Aaltje dook op toen onder het vloerzeil van een oude boerderij het kasboekje van Aaltjes voogd Boele Halmingh werd teruggevonden. In dit kasboekje, dat begint in 1773, worden vanaf 1792 de uitgaven voor de dan 5-jarige Aaltje bijgehouden. Zo ontstond het boekje ‘Aaltje – vier generaties kinderen uit Smeerling’, de Aaltje-wandeling en het lespakket voor basisscholen ‘Aaltje gaat naar school’.



Om het verhaal van Aaltje optimaal toegankelijk te maken is het boekje vanaf nu ook gratis digitaal te lezen via https://view.publitas.com/db/aaltje-vier-generaties-kinderen-uit-smeerling/ Zo lang de voorraad strekt blijft het boekje ook nog in gedrukte vorm verkrijgbaar bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, MOW I Westerwolde, het Streekhistorisch Museum Stadskanaal, de Oude Stelmakerij in Sellingen en de Readshop in Stadskanaal of via de website www.aaltjesstee.nl .

Op de website www.aaltjesstee.nl staat ook het korte jaarverslag over 2021 ‘Aaltje stroomt verder’



