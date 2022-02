Kanjers in het voorlezen bij Ubbo Emmius en Dollard College Winschoten

WINSCHOTEN – Op Ubbo Emmius en het Dollard College in Winschoten wordt veel tijd besteed aan verschillende leesbevorderingsprojecten. Een daarvan is Read2Me!, een samenwerkingsproject met Biblionet, waarbij alle brugklasleerlingen hun klasgenoten voorlezen, zodat ze in aanraking komen met veel boeken van verschillende auteurs. Aan dit project wordt door beide scholen al meer dan tien jaar meegedaan. In december en januari werd er tijdens de lessen Nederlands met veel enthousiasme voorgelezen aan zo’n 340 leerlingen. De leerlingen mochten daarbij de keuze van het boek zelf bepalen.

Populaire auteurs

Ook dit schooljaar waren de boeken van jeugdthrillerauteurs Cis Meijer en Mel Wallis de Vries populair om te worden voorgelezen. Ook de klassiekers van Jan Terlouw, Thea Beckman en Tonke Dragt kwamen aan bod, terwijl er ook uit vertaald werk van buitenlandse auteurs, zoals Jeff Kinney en J.K. Rowling werd voorgelezen. Alle leerlingen van de klas mochten stemmen wie zij de beste voorlezer van de klas vonden. Bovendien werden de leerlingen ook door de docenten Nederlands beoordeeld op hun voorleeskwaliteiten. De klassenwinnaars namen het vervolgens op het DC op maandag 31 januari en op UE op donderdag 3 februari tegen elkaar op in de schoolfinale.

Finale op het Hommesplein

Vaak wordt gedacht dat lezen een meidending is, maar op het Dollard College (vestiging Hommesplein) waren de jongens en meiden aan elkaar gewaagd en in de finale fiftyfifty verdeeld. Aan die finale namen Lisanne Drent, Ivar Brons, Robyn Rubingh, Anthon Wijnstra, Ruben van der Wal, Mirte Ots, Maartje van der klok, Fay Smith, Vincent van ter Toolen en Aaron Zoutman deel. Zij werden beoordeeld door de juryleden Moniek Vis (docente Nederlands DC), Nahid Djawedani (mediathecaresse DC) en Nanon Schipper (Biblionet – regio Oldambt). Zij gaven de deelnemers enkele verbeterpuntjes mee, maar hadden vooral lovende woorden voor hen in petto. Zij merkten o.a. op dat er qua tempo, volume en het contact met de toehoorders heel goed was voorgelezen en dat het met de articulatie en intonatie wel snor zat. Ook vonden ze het erg knap dat de voorlezers het publiek mee wisten mee te slepen en dat door het stemgebruik echt spanning in het verhaal werd gebracht.

De jury koos Mirte Ots (1Hb), die voorlas uit “Ongewenst” van Marlies Slegers, als winnares en Lisanne Drenth (1tto), die voorlas uit “Schuld” van Mel Wallis de Vries, als tweede. De voorleesbeurt van Mirte werd vooral geroemd doordat ze het publiek helemaal meetrok in het verhaal, waarbij ze ook nog eens gebruik maakte van een passende mimiek. Bovendien vond de jury haar keuze van het onderwerp (ongewenste zwangerschap op puberleeftijd) gewaagd en vond de dialoog goed te volgen. En bij Lisanne merkte de jury op dat ze vooral de emotie erg mooi overbracht en dat ze in een heel prettig tempo met tempowisselingen op het juiste moment voorlas.

Spannende eindstrijd op Ubbo Emmius

De voorleesfinale op Ubbo Emmius werd een spannende aangelegenheid. De deelnemers Jorien Bijl, Lars Hut, Deborah Matien, Liselot Goldschmidt, Nadine Smit, Femke Mezach, Zenna Meijer, Erik Post en Nina Rouw lieten zien dat ze zich zeer goed hadden voorbereid. Bovendien viel bij allen vooral het enthousiasme en het leesplezier op. Ook de juryleden Janneke Kloosterboer (docente UE), Corrie Akkerman (medewerkster UE) en Henriëtte Hulst (Biblionet – regio Oldambt) roemden de deelnemers daarvoor bij de bekendmaking van de prijswinnaars. Daarnaast complimenteerden zij de deelnemers met hun natuurlijke manier van voorlezen, de mooie tempowisselingen, het verschil in volume waar het nodig was en het contact maken met het publiek. Verder lazen de leerlingen vrijwel foutloos. Een enkeling had zich zo goed voorbereid dat de inleiding zelfs uit het hoofd werd verteld.

De jury verkoos Zenna Meijer (1H), die voorlas uit “Jaloers, de ellendige zomer van Sandra-zonder-s” van Annette van ’t Hull, tot winnares en zette Nina Rouw (1J), die voorlas uit “Jacht” van Cis Meijer, op de tweede plaats. De jury vond Zenna heel gevarieerd en spontaan voorlezen. Daarnaast vonden ze ook de manier waarop ze het publiek meevoerde in het verhaal heel goed. Bij Nina werd vooral haar keurige spreektoon en haar spontaniteit geroemd. Ook hier was de jury van mening dat ze zich erg goed in het verhaal had ingeleefd en dat prima wist over te brengen op het publiek.

Provinciale finale

Op beide scholen werden alle deelnemers in het zonnetje gezet en ontvingen een oorkonde en een boekenbon. De eersteprijswinnaars kregen daarnaast het boek “De tunnel” van Anna Woltz, dat dit jaar een van de leestips is van de Jonge Jury. De tweedeprijswinnaars mochten het boek “Blackmail” van Cis Meijer in ontvangst nemen. Zowel Mirte, Lisette, Zenna als Nina hebben zich door deze goede prestatie geplaatst voor de provinciale finale. In principe vindt die plaats in de derde week van maart in Borg Welgelegen in Sappemeer. De afgelopen twee jaren kon de provinciale finale vanwege de coronamaatregelen niet worden georganiseerd. Ronald Vos van Biblionet Groningen gaat er vooralsnog vanuit dat die dit jaar wel kan doorgaan. De organisatie op beide scholen keek na afloop zeer tevreden terug op geslaagde schoolfinales: “Het was fijn om te merken dat bij de leerlingen vooral het leesplezier centraal stond.”

Tekst en foto’s ingezonden door Bert Hensema, docent Nederlands Dollard College & Ubbo Emmius Winschoten