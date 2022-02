Weggeefkast verzorgingsproducten meest circulaire burgerinitiatief van Groningen

GRONINGEN – De weggeefkast voor verzorgingsproducten in de Groningse wijk Beijum wint de prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief van Groningen. Deze aanmoedigingsprijs is in het leven geroepen door de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en werd heel toepasselijk uitgereikt in de Week van de Circulaire Economie. Esther Smid, initiatiefnemer van de weggeefkast, mocht een prachtige circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen. Daarnaast mag zij een jaar lang het Kringlogo voeren.



Er waren in totaal maar liefst 33 nominaties voor de burgerinitiatievenprijs. Stuk voor stuk inspirerende initiatieven! Toch kon er in elke provincie maar één de winnaar zijn. De weggeefkast kwam in Groningen als beste initiatief uit bus. De weggeefkast is vorig jaar geïnitieerd door Esther. Het vinden van een pakje maandverband in een ander weggeefkastje bracht haar op het idee.



Voor zover ze weet is er nog nergens een weggeefkast speciaal voor verzorgingsproducten. Terwijl dat juist producten zijn die bij veel mensen in de kast blijven staan, vertelt Esther. “Veel mensen hebben verzorgingsproducten in hun badkamerkastjes staan die ze niet gebruiken. Denk aan een geurtje dat je hebt gekregen maar die toch niet bij je past. Of aan menstruatieproducten wanneer je niet meer menstrueert. Of aan spullen uit een kraampakket die je niet nodig hebt gehad.” Via de weggeefkast kunnen deze producten alsnog een goede bestemming krijgen, in plaats van in de afvalbak te belanden.



Laagdrempelig

De wens van Esther is dat meer mensen zo’n kast bij hun huis plaatsen. “het is zo laagdrempelig, je helpt er mensen mee én het voorkomt afval. Bovendien heb ik goede steun van de gemeente gekregen, dus ik raad het iedereen aan.”



De vervuilende rol van spullen

In de transitie naar een circulaire economie spelen nieuwe spullen een grote rol. Volgens Milieu Centraal wordt zo’n 30% van de CO2 die je als huishouden uitstoot veroorzaakt door het maken en vervoeren van de nieuwe spullen die je koopt. Dan hebben we het nog niet over de verwerking van het afval wat deze spullen oplevert. “Een van de slimste dingen die je kunt doen als inwoner is dan zorgen dat spullen die toch al gemaakt zijn worden gebruikt worden in plaats van weggegooid. En als je dan ook nog een thema als menstruatiearmoede op de kaart zet, ben je goed bezig”, aldus Karlien Meijer van de NMG.



Kringlogo

De mooie wisseltrofee prijkt een jaar lang op de schoorsteenmantel van Esther. Volgend jaar is een ander initiatief aan de beurt. Ook mag Esther een jaar lang het zogenaamde kringlogo voeren. De Natuur en Milieufederaties lieten dit logo ontwerpen speciaal voor het winnende burgerinitiatief. Met dit logo kunnen zij een jaar lang laten zien dat zij het meest circulaire initiatief zijn van Groningen en anderen inspireren om ook met circulaire economie aan de slag te gaan!



In het zonnetje

De omslag richting een circulaire economie is er een die helaas niet vanzelf gaat. Daar hebben we inwoners voor nodig die het lot in eigen handen nemen. Die niet afwachten, maar de verandering die ze zo graag willen zien zelf bewerkstelligen. Groningen kent gelukkig al heel wat van deze circulaire inwoners, waarvan sommigen zelfs een burgerinitiatief hebben opgezet. Deze circulaire initiatieven wil de NMG graag extra in het zonnetje zetten in de week van de circulaire economie. Vandaar dat zij een prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief in het leven hebben geroepen. De prijs wordt ook in zeven andere provincies uitgereikt.



Foto’s: Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG)