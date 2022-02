Moi Meertmoand: een maand vol Gronings in stad en provincie

GRONINGEN – Liefhebbers van de Groninger taal en cultuur kunnen in maart hun hart ophalen. Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) komt tijdens de Meertmoand Streektoalmoand met een maand vol activiteiten rondom de Groningse taal en cultuur: Moi Meertmoand!. Met verschillende presentaties rondom het Gronings, Groningse verhalenvertellers, de Wiesneus voor basisscholen, een online open podium, een kenniscafé over meertaligheid én een Grunneger Oavend.

Dialect Digitaal: oratie Martijn Wieling

Op vrijdagmiddag 4 maart trapt Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur, af met zijn oratie in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn lezing Dialect digitaal: nieuwe kansen voor streektaalgebruik en -onderzoek bespreekt Wieling digitale technieken waarmee hij en zijn team wetenschappers de variatie en verandering in het Nedersaksisch onderzoeken. De oratie is live en online bij te wonen. Aanmelden kan tot 25 februari. Voor meer informatie: www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/inauguration/2022/304-wieling.

Wiesneus en verhoalenvertellers in de klas

Ook deze winter konden basisscholen zich bij CGTC aanmelden voor het Groningstalige kindertijdschrift Wiesneus. Ruim 60 Groningse basisscholen zullen het blad ontvangen. Van 7 t/m 11 maart is er meer Gronings in de klas met Verhoalenvertellers in de klas. Collectief Kom op Verhoal, Frank den Hollander, Peter de Haan, de Giezelbaargbloazers, molenaar Jan Kugel, Bert Hadders en vertelster Ina de Raad gaan met Groningse verhalen langs basisscholen in Stad en provincie.

Grunneger Oavend

In het Forum in Stad vindt op zaterdagavond 19 maart de Grunneger Oavend plaats: een avond in het Gronings, over het Gronings en over van alles wat met het Gronings te maken heeft. In een twee uren durend quizprogramma met schaarpe vroagen aan het publiek over de Groningse taal en cultuur, met live muziek, poëzie, theater en nog veel meer. Met host Marieke Klooster (o.a. Vrouw Holland) en studiogasten Alex Vissering, Esmé van den Boom, Herman Sandman, Myron Hamming en theatergroep WAARK. Meer informatie en tickets: www.forum.nl. Live streaming via Platform F.

Kenniscafé

Op donderdag 24 maart organiseert Studium Generale met CGTC het Kenniscafé Meer dan één taal. In het Forum gaat Alex van den Berg in gesprek met Groningse experts over meertaligheid. Hoogleraar Engelse Taalkunde Merel Keijzer doet onderzoek naar het effect van meertaligheid op het brein. Kunstenaar Ahilan Ratnamohan onderzoekt in zijn project Pidgin X de sociaal-culturele en emotionele eigenschappen van een taal. Streektaalconsulent Olaf Vos doet er alles aan om het Gronings te laten overleven door streektaalonderwijs en Groningse zangeres Josien Bakker treedt op. Meer informatie en tickets https://sggroningen.nl/evenement/meer-dan-een-taal.

Open Podium

In de Meertmoand Streektoalmoand gebeurt er nog meer rondom het Gronings, onder meer een online broescursus Gronings gegeven door Piet Reitsema, een Statenvergadering in het Gronings en elke dinsdag in maart is er Loat die zain, loat die heuren!: het online open podium van CGTC. Ben je muzikant of schrijver en is jouw Gronings lied, verhaal of gedicht klaar voor het grote publiek? Stuur een filmpje van jouw optreden naar info@cgtc.nl en wie weet komt jouw inzending voorbij op onze socials. Voor meer informatie over de Meertmoand activiteiten van CGTC kijk op www.cgtc.nl.

