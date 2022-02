Royal Avebe sluit eerste contracten met leden voor aankoop certificaten groene stroom

VEENDAM – Vandaag tekenen David Fousert, CEO van Royal Avebe, en Avebe-lid Erik Emmens uit Zeijen het contract voor de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Met deze GvO’s krijgt Avebe certificaten in handen waarmee het elektriciteitsverbruik van Avebe verder wordt vergroend. Vanaf nu kan dit ook met GvO’s die door de eigen leden worden geproduceerd. Een mooie stap in het verder verduurzamen van Avebe!



“Avebe wil haar elektriciteitsverbruik verder vergroenen om te voldoen aan de doelen in onze duurzaamheidsstrategie. We kopen al GvO’s aan op de markt, maar hoe mooi is het dat we ze nu ook van onze eigen leden betrekken? Een eerste stap is gemaakt en we hopen dat er meer leden volgen”, aldus CEO David Fousert.



Een GvO is een bewijs van duurzaam geproduceerde elektriciteit, bijvoorbeeld met zonne- of windenergie. Veel leden van Avebe hebben zonnepanelen op hun daken om hun eigen bedrijf te verduurzamen. Als ze groene stroom overhouden kunnen ze die verkopen aan andere partijen die daarmee hun elektriciteitsverbruik kunnen verduurzamen. Uit een enquête die Avebe vorig jaar onder haar leden heeft gehouden kwam naar voren dat er interesse is in het verkopen van GvO’s aan Avebe.



Avebe-lid Erik Emmens: “Als ondernemer en als lid van Avebe ben ik blij met deze verkoop. Ik vind het een uitdaging om als leden gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstellingen op onze bedrijven en die van onze coöperatie te verwezenlijken. Daarnaast houden we met de verkoop van GvO’s aan Avebe het geld binnen de coöperatie en profiteren we er uiteindelijk allemaal van. Een win-win situatie en hoe meer leden meedoen, hoe beter!”

Inmiddels hebben meerdere leden aangeven hun GVO’s aan Avebe te willen verkopen.

Op beide foto’s links Avebe-lid Erik Emmens en rechts CEO Avebe David Fousert

