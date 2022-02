Uitzonderlijk veel regen zorgt voor overlast

WESTERWOLDE – Afgelopen zondag is er uitzonderlijk veel regen gevallen. Gronden zijn verzadigd en het peil in sloten, beken en kanalen staat hoog. Het is extreem nat. Waterschap Hunze en Aa’s staat paraat en zet zich in om het vele water zo goed als mogelijk te verwerken en overlast zo goed als mogelijk tegen te gaan. Het water heeft tijd nodig om weg te kunnen.

Neerslaghoeveelheid die eens in de 20 jaar voorkomt

Afgelopen zondag is circa 40 millimeter neerslag gevallen. Dit komt overeen met 40 liter per vierkante meter. Dit is een hoeveelheid neerslag die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt. Deze regen viel na een periode waarin het behoorlijk nat is geweest en gronden al behoorlijk verzadigd waren.

Het waterschap kan vandaag minder water spuien bij eb door de hoge waterstand op zee. Ze hebben gemaal Rozema ingeschakeld om water weg te pompen naar zee. De maximale afvoer van water naar zee is normaal gesproken ongeveer 12 miljard liter per etmaal. Het waterschap verwacht de komende 24 uur circa 6 miljard liter te kunnen afvoeren.

Verwachtingen komende dagen

De weersverwachting voor vandaag is dat er nog circa 10 millimeter valt. Daarnaast is de verwachting dat er vanaf dinsdag weer goed gespuid kan worden. Als deze verwachtingen uitkomen dan kan de rest van de week meer water naar zee worden afgevoerd dan dat er aan neerslag valt. Het water in sloten, beken en kanalen zal dan vanaf woensdag gestaag kunnen dalen.

Meldingen van water in kruipruimte en tuin

Waterschap Hunze en Aa’s ontvangt meldingen van mensen met water in de kruipruimte en water in de tuin. Oorzaak hiervan is het grondwaterpeil dat hoger is door de vele regen.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Onderstaande foto’s zijn in Vlagtwedde en omstreken, Bellingwolde en Oude Pekela gemaakt door Bé Eelsing en Jan en Catharina Glazenburg.