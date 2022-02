Waterschap Hunze en Aa’s vraagt landbouwers gegraven geulen voor het maaiseizoen te herstellen

REGIO – Waterschap Hunze en Aa’s vraagt landbouwers eventueel gegraven geulen ten behoeve van de afvoer van water van de landerijen voor het maaiseizoen te herstellen.

Gistermorgen bereikte rond 9 uur de hoogste waterstand. Het waterschap spuit volop om het vele water af te voeren naar zee. De komende dagen zal bij eb met elke spuibeurt het waterpeil verder dalen. Ze laten het water in de sloten, beken en kanalen de komende dagen gestaag dalen. Dit doen ze gecontroleerd, want als het waterpeil te snel zakt, dan kan dit instabiliteit van keringen, dijken en slootkanten veroorzaken.

Op veel plekken in dit gebied zullen gronden nog wel een poosje drassig blijven. Ook kan water nog wel enige tijd in kruipruimtes blijven staan. In de loop van deze dag halen ze de noodkeringen weg die maandag langs het Winschoterdiep zijn aangebracht. Ook de keersluizen van het Pekelder Hoofddiep, het Kieldiep en het Borgercompagniesterdiep worden weer geopend. De zandzakken op keringen langs het Noord-Willemskanaal en het Foxholstermeer en het nooddijkje langs de Drentsche Aa bij Glimmermade blijven nog even liggen.

Beëindiging vaarverboden

Het vaarverbod voor alle vaarwegen in beheer van waterschap Hunze en Aa’s eindigt vandaag om 23.59 uur. Ook de vaarverboden voor het Eemskanaal van Groningen tot Farmsum en voor het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en de Rensel eindigen om 23.59 uur.

Water van akkers laten lopen

Ook op de akkers is het momenteel erg nat. “We snappen dat landbouwers maatregelen treffen om het water van hun grond af te laten lopen. Normaal gesproken vragen we om dit te doen door het aanleggen van een buis in het maaipad, door de gegraven geul. We verzoeken landbouwers om eventuele schade zo snel als mogelijk te herstellen na de nattere periode. In ieder geval voor de start van het maaiseizoen in mei. Mocht de gegraven geul uitgespoeld zijn, dan vragen we daarnaast aan landbouwers om de uitgespoelde grond uit de sloot te halen. Op die manier houden we de waterafvoer optimaal”, meldt Waterschap Hunze en Aa’s op haar website.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Catharina Glazenburg