Nieuw netwerk maakt hulp voor ouders met jonge kinderen beter bereikbaar

SCHEEMDA, GRONINGEN – In de provincie Groningen werken drie regiocoördinatoren aan het opzetten van een Infant Mental Health (IMH)-netwerk. Het doel van het IMH-netwerk is om zoveel mogelijk kinderen, zo zorgeloos mogelijk te laten opgroeien. Om dat mogelijk te maken, worden ouders en verwijzers actief ondersteund bij het vinden van de juiste professionals. Hiermee wordt voorkomen dat gezinnen met jonge kinderen onnodig lang met vragen over de ontwikkeling blijven rondlopen of verschillende adviezen ontvangen. Door meer samen te werken en de zorg transparanter te maken wordt de zoektocht naar hulp voor ouders met jonge kinderen makkelijker.

Kick-off IMH-netwerk Groningen

De regiocoördinatoren en initiatiefnemers van het IMH-netwerk Groningen organiseren op woensdag 2 maart 2022 een kick-off voor professionals uit de provincie Groningen die werken met (aanstaande) ouders en hun baby’s, peuters en kleuters tot en met 5 jaar. Elvira Hensema (Psychotherapeut en Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen) is één van de initiatiefnemers en vertegenwoordigt het Ommelander Ziekenhuis in het IMH-netwerk: “De bijeenkomst is bedoeld om elkaar te leren kennen, zodat we elkaar beter kunnen vinden. We willen een platform bieden voor verschillende initiatieven en zorgpartners. Zo slaan we samen de handen ineen om jonge kinderen en hun ouders zo vroeg mogelijk de juiste zorg bieden, zonder dat ze van loket naar loket worden gestuurd.” Aanmelden voor deze kick-off kan via: https://www.imhnederland.nl/imh-groningen/.

Verbinding van initiatieven

De initiatiefnemers verwachten dat er veel winst kan worden behaald door een platform te bieden. Niels van Delden (Orthopedagoog, IMH-specialist en FloorPlay-specialist bij Cosis en Orthopedagogiek MATIMO): “Het platform biedt voor zowel de professional als voor ouders een overzicht van de (zorg)aanbieders op het gebied van het jonge kind binnen onze provincie. Dit maakt het aanbod enerzijds inzichtelijk en anderzijds biedt het kansen in afstemming en onderlinge samenwerking. We willen niet het zoveelste initiatief zijn, we willen juist overzicht creëren in de initiatieven die er al zijn en deze initiatieven en zorgpartners met elkaar in verbinding brengen.”

Iedereen heeft hetzelfde doel

“Ook transparantie bieden vinden we heel belangrijk bij het ontwikkelen van dit platform”, vult initiatiefnemer Hinke Boomsma (Orthopedagoog generalist, psycholoog en IMH-specialist i.o. bij kinderrevalidatie Beatrixoord UMCG) aan: “Er gebeuren hele mooie dingen in het Noorden op het gebied van zorg aan ouders en jonge kinderen. Soms hoor ik wie er nog meer betrokken is bij een kind, maar dan had ik daar geen weet van. Iedereen heeft hetzelfde doel, terwijl we elkaar nu nog niet altijd weten te vinden. Daarnaast is het ook belangrijk dat we dezelfde taal gaan spreken en niet alleen focussen op de jonge kinderen, maar ook het ouderschap en de ouder-kindrelatie. Hoe beter je die verbinding legt en dezelfde taal spreekt, hoe beter en sneller je de ouders en hun kinderen kunt helpen.”

KansRijke Start en visie IMH

In 2018 startte het landelijke actieprogramma KansRijke Start, wat zich richt op de ontwikkeling in de eerste 1000 dagen van een kind. Met name het Centrum voor Jeugd & Gezin en gemeenten zijn bij het programma aangesloten. De IMH-visie sluit hierop aan. Infant Mental Health is een integrale kijk op de gezondheid van gezinnen met jonge kinderen en dat begint al bij de kinderwens. De IMH-visie biedt professionals de mogelijkheid dezelfde taal te spreken en op een eenduidige manier te denken en te handelen. Een belangrijk speerpunt van deze visie is het goed in beeld krijgen van de ouder-kind relatie, weten waar je op moet letten en wat je vervolgens als professional kunt doen. Er is een landelijk IMH-netwerk en er zijn inmiddels meerdere netwerken per regio, waar IMH Groningen er één van is.

