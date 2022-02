Opname aflevering van Blueprint in theater vanBeresteyn Veendam

VEENDAM – Op vrijdag 11 maart wordt vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam een nieuwe live aflevering van Blueprint opgenomen.

Gasten zijn het talentvol blues trio Harlem Lake en country crooner Timo de Jong. Zoals altijd is publiek welkom en is de toegang gratis. De opname is van 17.00 tot 19.00 uur.

Harlem Lale

Harlem Lale begon ruim 4 jaar geleden als The Dave Warmerdam Band. Onder die naam wonnen ze in 2019 The Dutch Blues Challenge. Tevens maakte de band veel indruk bij The Internation Blues Challenge in Memphis en nodigde Walter Trout de band uit om het voorprogramma te verzorgen tijdens zijn Nederlandse toer. Behalve Dave Warmerdam, vormden zangeres Janna Timmer en gitarist Sonny Ray de spil van The Dave Warmerdam Band. In 2019 werd een goed ontvangen live plaat uitgebracht en 2020 zou het jaar van de grote doorbraak worden. Helaas gooide de pandemie roet in het eten en werd de tijd benut om nieuwe nummers te schrijven en werden plannen gesmeed om de band uit te breiden tot een 12 mans band. Tevens werd besloten om de naam te veranderen in Harlem Lake, een verwijzing naar hun thuisbasis de Haarlemmermeer polder. Invloeden zijn The Derek Trucks Band, Joe Bonamassa, Little Feat en tevens hoor je americana, rock en soul doorklinken in de nummers. Onlangs verscheen het album “A Fool’s Paradise Volume 1” waarop ze laten horen tot de top van de Nederlandse blues scene te horen. In Veendam zal Harlem Lake als trio optreden.

Timo de Jong

Timo de Jong maakt Americana muziek geïnspireerd door de jaren zestig, maar dan in een eigentijds en verfijnd jasje gestoken. Zijn diepe, warme zangstem doet denken aan de befaamde crooners van begin vorige eeuw. Hij trad al meer dan zeshonderd keer op, waaronder drie keer Eurosonic Noorderslag en meerdere tours door Engeland. De uit Meppel afkomstige singersonwriter woont momenteel in Leeuwarden en is één van de uitverkorenen van “Hit The North” waarbij hij een jaar lang door professionals wordt gecoached bij het plannen van zijn carrière, repertoire en opnameproces.. We gaan nog veel horen van deze country crooner met zijn warme bariton stem.

