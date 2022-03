1000-banenplan blijft succesvol – Al 1500 mensen duurzaam aan werk geholpen

GRONINGEN, NOORD-DRENTHE – Maar liefst 1500 mensen zijn duurzaam (minimaal een half jaar) aan het werk gegaan via het 1000-banenplan. In mei 2021 werd de doelstelling van 1000 duurzame plaatsingen al gehaald. Nu zijn er al 1500 mensen aan een baan geholpen. Het 1000-banenplan is in maart 2018 gestart om inwoners en bedrijven uit de regio kansen te bieden die voortkomen uit de verstevigingsoperatie als gevolg van de aardbevingen. De arbeidsmarktregio Werk in Zicht coördineerde dit project. UWV en gemeenten werken hierin nauw samen.

Inmiddels 90 opleidingsmogelijkheden

Veel mensen missen de aansluiting op de arbeidsmarkt. In samenwerking met opleiders en bedrijven zijn met subsidie van het rijk opleidingen op maat ontwikkeld voor beroepen waar veel vraag naar is. Uiteindelijk zijn er ruim 90 opleidingsmogelijkheden gecreëerd. Inmiddels staat de teller op 1500 personen die via deze vorm van scholing aan het werk zijn gegaan, met name in de bouw en techniek.

Fietstechnicus Peter

Peter Schelwald is als 1500e kandidaat duurzaam geplaatst vanuit het 1000-banenplan. ‘Ik was altijd al aan het sleutelen aan fietsen. Toen ik me aanmeldde voor het traject, bleek de vraag naar professionele fietsmonteurs groot te zijn. Aangezien ik op het punt stond werkloos te raken, leek me dit traject een uitstekend startpunt om een nieuwe weg in te slaan’, vertelt Peter enthousiast. ‘Door de omscholingstrajecten die Kansrijk Beroep biedt, kan je focussen op werk waar vraag naar is. Je breidt je mogelijkheden uit, waardoor je met de juiste begeleiding en contacten makkelijker een baan vindt.’

‘Samenwerken, scholing op maat en aandacht voor inwoners die in de praktijk willen leren, dat zijn de sleutelwoorden voor dit succes’, aldus Carine Bloemhoff, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio. ’Ik vind het geweldig dat we nu al de 1500e duurzame plaatsing hebben bereikt. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat mensen omgeschoold worden voor beroepen van de toekomst. Dat is voor de kandidaten fijn want zij hebben weer werk en dus meer toekomstzekerheid, maar uiteraard ook voor de bedrijven die deze werknemers keihard nodig hebben’.

Verder met Project Kansrijk Opleiden

Met het project Kansrijk Opleiden wordt deze succesvolle werkwijze voortgezet met behulp van subsidie van de provincie Groningen in het kader van het Nationaal Programma Groningen. Alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) doen mee. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Naast bouw en techniek worden de opleidingen nu uitgebreid naar andere sectoren als transport & logistiek, zorg, horeca en klantenservice. Ook bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij scholing van medewerkers kunnen een beroep doen op het project.

Kansen voor werkzoekenden en werkgevers

Via gratis praktijkgerichte opleidingen op www.kansrijkberoep.nl kunnen inwoners uit de gehele arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe zich aanmelden om te leren. Ondernemers die behoefte hebben om op maat ingerichte praktijkopleiding te ontwikkelen voor (toekomstig) personeel, kunnen zich melden bij een werkgeversadviseur van Werk in Zicht, via www.werkinzicht.nl.

Ingezonden